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Ушел из жизни Михаил Жванецкий

Ушел из жизни Михаил Жванецкий
Известный сатирик Михаил Жванецкий ушел из жизни в возрасте 86 лет. Эту информацию подтверждают его близкие друзья и его концертный директор Олег Сташкевич.

В начале октября стало известно, что он завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности.

Летом Михаил Жванецкий в интервью изданию "Собеседник" рассказал об очень плохом самочувствии. "Очень плохо себя чувствую в последнее время. Возраст уже", - говорил он.
Жванецкий родился в Одессе в 1934 году. Прославился как писатель-сатирик, исполняющий свои произведения со сцены самостоятельно.

До последних лет вел на телевидении программу "Дежурный по стране". Выходила она на канале "Россия 1" до декабря 2019 года.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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