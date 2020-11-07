Ушел из жизни Михаил Жванецкий

Лидия Мартынова

Известный сатирик Михаил Жванецкий ушел из жизни в возрасте 86 лет. Эту информацию подтверждают его близкие друзья и его концертный директор Олег Сташкевич.В начале октября стало известно, что он завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности.Летом Михаил Жванецкий в интервью изданию "Собеседник" рассказал об очень плохом самочувствии. "Очень плохо себя чувствую в последнее время. Возраст уже", - говорил он.Жванецкий родился в Одессе в 1934 году. Прославился как писатель-сатирик, исполняющий свои произведения со сцены самостоятельно.До последних лет вел на телевидении программу "Дежурный по стране". Выходила она на канале "Россия 1" до декабря 2019 года.