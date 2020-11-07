В Харькове среди ночи обстреляли консульство Азербайджана

Анастасия Иванова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Харькове в ночь на 7 ноября обстреляли здание почетного консульства Азербайджана. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

Там уточнили, что по дверям и окнам консульства было произведено шесть выстрелов, а камеры видеонаблюдения зафиксировали, что злоумышленники действовали вдвоем.

Последствия обстрела

«Здание почетного консульства Азербайджана в Харькове подверглось обстрелу в ночь с 6 на 7 ноября около 02:30 часов. По дверям и окнам консульства было произведено шесть выстрелов. Никто не пострадал, так как ночью в здании никого не было. Камеры консульства зафиксировали, что нападавшими были два человека», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Полиция Харьковской области начала уголовное расследование в связи с нападением на консульство. Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, ранее друг Владимира Зеленского еще со времен игры в КВН Сарик Андреасян обвинил украинского президента в предательстве и в потакательстве убийствам мирных жителей Нагорного Карабаха. Он заявил, что Украина поставляет Азербайджану запрещенные фосфорные бомбы.