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В Костромской области увеличилось количество бюджетных мест для подготовки педагогов

В Костромской области увеличилось количество бюджетных мест для подготовки педагогов

На базе Костромского политехнического колледжа заработало отделение Шарьинского педагогического колледжа. Новое подразделение начало работать в сентябре 2020 года. Решение о его открытии было принято в связи с большой потребностью Костромы и близлежащих районов в воспитателях и учителях начальных классов. Раньше получить эти специальности в колледжах можно было только в Галиче и Шарье. Теперь педагогические кадры готовят и в Костроме на базе Костромского политехнического колледжа, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Костромской области.

 

«Мы ведем планомерную работу по увеличению контрольных цифр приема на педагогические специальности. В Костромском государственном университете за последние годы количество бюджетных мест очной формы обучения увеличилось в два раза – с 120 до 242 мест. Галичский и Шарьинский педколледжи дают еще 175 мест. Создание отделения Шарьинского педколледжа на территории города Костромы очень важно для системы образования региона. Оно поможет полностью закрыть потребность региона в педагогических кадрах», – подчеркнул директор Департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов.  

Контрольные цифры приема – 50 человек. Первый набор – 39 студентов. Пока ребята обучаются по двум специальностям – «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных классах». В планах лицензировать еще одно направление – «Тренер-преподаватель» –  для подготовки учителей физкультуры.

Для организации образовательного процесса из областного бюджета были выделено 1,5 миллиона рублей. На эти средства были отремонтированы четыре аудитории, закуплены новая мебель, техника, учебники. Задействованы и ресурсы политехнического колледжа – лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий, библиотека и читальный зал с выходом в интернет, актовый и спортивный залы, столовая. Обучают студентов преподаватели Костромского государственного университета и Костромского политехнического колледжа. 

Сейчас в отделении ведется дополнительный набор на бюджетные места. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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