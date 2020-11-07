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В Липецкой области завершилась акция «Дорога глазами детей»

В Липецкой области завершилась акция «Дорога глазами детей»

Тысячи дошкольников и школьников Липецкой области приняли участие в творческой акции «Дорога глазами детей». Она организована Госавтоинспекцией, Управлением образования и науки Липецкой области, Союзом ЮИД. Конкурсные состязания проводились во всех районах и городах региона, сообщает пресс-служба Управления образования и науки Липецкой области.

Цели акции – снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, развитие творческих способностей и обучение несовершеннолетних навыкам безопасного поведения на дорогах.

На конкурс принимались работы художественно-изобразительного, декоративно-прикладного и литературного творчества. В этом году впервые ребята смогли помериться силами и в медиатворчестве – подготовке тематических видеороликов, анимационных работ, презентаций, компьютерной графике. Помимо отдельных участников и детских коллективов, в акции участвовали и семейные команды. 

Произведения детей будут активно использоваться в различных пропагандистских акциях, на профилактических встречах и занятиях, проводимых в регионе. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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