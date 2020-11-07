В Москве распространят систему чек-инов на префектуры и управы

Влада Некрасова

Власти Москвы намерены распространить практику входа в помещение по QR-коду на большинство государственных учреждений.

Об этом передает «Интерфакс», ссылаясь на заявление главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка. По его словам, система чек-инов будет действовать в управах и префектурах Москвы с 12 ноября.

Чиновник отметил, что данная пропускная система хорошо себя зарекомендовала. Она позволяет посетителям узнавать, был ли у них контакт с зараженными коронавирусом, и вовремя обращаться за медицинской помощью в случае появления симптомов.

Напомним, что система чек-инов начала действовать в Москве с 19 октября. Поначалу она распространялась только на посетителей ночных развлекательных заведений.

Они должны были при входе сканировать QR-код и оставлять свои данные для оповещения в случае выявления инфекции у кого-либо из присутствовавших в здании.

Затем свыше 1,5 тысячи ресторанов и гостиниц добровольно присоединились к системе. С 5 ноября вход в здание правительства Москвы тоже стал возможен только с чек-ином.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в Минздраве рассматривают предложение о создании создать единой электронной базы медицинских справок и системы их верификации с помощью QR-кодов.