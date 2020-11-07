В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
Вчера, 23:20 Лидия Мартынова
Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 7289, следует из данных оперативного штаба.
"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Днем ранее сообщалось о 75 умерших.
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По материалам: ria.ru