В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом

Лидия Мартынова

Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 7289, следует из данных оперативного штаба.





"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось о 75 умерших.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.