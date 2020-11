В первых обзорах Xbox Series X называют отличной, но «скучной» консолью

Влада Некрасова

Несколько часов назад появились первые обзоры Xbox Series X, в которых журналисты не рассказали практически ничего интересного. Всё важное уже было известно до этого.Консоль называют отличной — она быстрая и бесшумная. Однако есть несколько больших «но», которые для активных владельцев Xbox, скорее всего, окажутся незначительными.Во-первых, у некстген-консоли попросту нет игр на старте, которые хотя бы немного показывали бы её особенности. Самой впечатляющей, частично в обход эмбарго, называют Assassin's Creed Valhalla.Вдобавок редактор Eurogamer Том Филлипс отмечает, что скорость загрузки «Вальгаллы» на Xbox Series X просто «поразительна».Во-вторых, консоль «скучная». В том смысле, что она не предлагает действительно новых впечатлений, а ощущается как третье поколение Xbox One после Xbox One X. То, что интерфейс и геймпад остались практически без изменений, только усиливает это впечатление.При этом да, не стоит забывать — консоль мощная и быстрая. Но всё, что она предлагает на старте, доступно на других платформах. Сейчас это отличная покупка для тех, кто упустил много старых релизов или уже давно находится в экосистеме. Остальным советуют подождать до первых крупных релизов самой Microsoft. Хотя бы до Halo Infinite.Кроме того, хвалят отличную обратную совместимость и функцию Quick Resume — хотя она местами работает с ошибками, поэтому безоговорочно положиться на неё пока не выйдет. Но в целом возможность замораживать сразу несколько игр и быстро переключаться между ними очень экономит время.С младшей версией всё сложнее. На бумаге единственным отличием «Эс» от «Икс» должно стать разрешение, но Джейсон Шрайер в обзоре для Bloomberg отмечает, что та же Assassin's Creed Valhalla на Series S работает при 30 FPS — как на Xbox One и PS4. На Series X и PS5 — 60 FPS.Ещё одним недостатком называют малый объём накопителя. Пользователям доступно всего 364 гигабайта.Будут ли не только студии Microsoft заботиться оптимизацией размера клиента — открытый вопрос.Вдобавок среди минусов отмечают, что уже на старте консоль в основном работает в 1080р, хотя Microsoft заявляла о цели в 1440р — видимо, разработчики решили расставить приоритеты иначе.Однако пока о Series S сложно говорить. Это консоль нового поколения, которую могут поддерживать по остаточному эффекту, уделяя основное внимание Xbox Series X и PlayStation 5. На каждое достоинство есть свой компромисс, но сейчас это самый доступный «билет» в некстген со всеми особенностями старшей консоли — быстрым SSD, «заморозкой» сразу нескольких игр и тому подобным.Многим, кстати, понравился минималистичный дизайн Xbox Series S — она меньше не только «гигантов» в лице Series X и PlayStation 5, но и консолей текущего поколения. Её без проблем можно вписать в гостиную. Ломать голову точно не придётся.