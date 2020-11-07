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В Подмосковье назвали воспитателя года

В Подмосковье назвали воспитателя года

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина встретилась с лауреатами областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья» и назвала имя победителя: им стала Марина Решетова, воспитатель детского сада № 35 Сергиево-Посадского городского округа, об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В этом году в конкурсе принимали участие 52 работника дошкольных образовательных организаций региона: воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, а также инструкторы по физической культуре. По традиции лучшие воспитатели получат денежное поощрение: победитель – 500 тысяч рублей, а четыре лауреата – по 100 тысяч рублей. 

«За время конкурса мы узнали интересные методики, увидели настоящих специалистов своего дела. Мы по-настоящему гордимся педагогическими работниками Подмосковья. Напомню, что в 2018 году подмосковный воспитатель Шлемко Анастасия из Химок победила на Всероссийском конкурсе», – рассказала Ирина Каклюгина.

Марина Решетова представит Московскую область на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России».

# Общество
По материалам: edu.ru

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