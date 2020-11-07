В Подмосковье назвали воспитателя года

Анастасия Иванова

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина встретилась с лауреатами областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья» и назвала имя победителя: им стала Марина Решетова, воспитатель детского сада № 35 Сергиево-Посадского городского округа, об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В этом году в конкурсе принимали участие 52 работника дошкольных образовательных организаций региона: воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, а также инструкторы по физической культуре. По традиции лучшие воспитатели получат денежное поощрение: победитель – 500 тысяч рублей, а четыре лауреата – по 100 тысяч рублей.

«За время конкурса мы узнали интересные методики, увидели настоящих специалистов своего дела. Мы по-настоящему гордимся педагогическими работниками Подмосковья. Напомню, что в 2018 году подмосковный воспитатель Шлемко Анастасия из Химок победила на Всероссийском конкурсе», – рассказала Ирина Каклюгина.

Марина Решетова представит Московскую область на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России».