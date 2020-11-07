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В ВОЗ дали оценку ситуации с коронавирусом в России

В ВОЗ дали оценку ситуации с коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила в эфире телеканала "Россия 24", что ей трудно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в стране, однако на пандемию можно влиять, чтобы остановить перенос инфекции.

По ее словам, Россия быстро наращивает тестирование населения, что важно в нынешних условиях.


"При этом принимаются очень комплексные меры. Как видно, надо рассматривать ситуацию, но еще растет (число заболеваний. — Прим. ред.), как и в других странах. <…> Очень надеемся, конечно, на вакцину и на лекарства", — высказалась Вуйнович.

Представитель ВОЗ также заявила о необходимости принимать меры, которые будут спасать жизни и экономику одновременно.

# Россия
По материалам: ria.ru

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