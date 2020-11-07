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В Забайкальском крае построят 12 детских садов и яслей в 2021 году

В Забайкальском крае построят 12 детских садов и яслей в 2021 году

В Забайкальском крае построят 12 детских садов и яслей в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Правительства Забайкальского края.

Учреждения будут созданы в рамках реализации нацпроекта «Демография».

На проектирование и строительство учреждений Правительством региона предусмотрено 617,4 миллиона рублей, в том числе 381 миллион рублей – это средства из федерального бюджета. Детские сады и ясли будут построены в Чите, а также Читинском, Карымском, Нерчинско-Заводском, Чернышевском, Сретенском и Дульдургинском районах.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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