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Ведущие СМИ США назвали Байдена новым президентом

Ведущие СМИ США назвали Байдена новым президентом

Ведущие американские СМИ обнародовали информацию о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.

Соответствующие материалы обнародовали CNN, BBC, NBC, AP, New York Times и ряд других СМИ. Вывод о победе Байдена основывается на данных, полученных из штата Пенсильвания.

Утверждается, что там победил именно Байден, в связи с чем он уже гарантированно получает как минимум 273 голоса выборщиков. Это обеспечивает ему победу в гонке, поскольку для ее достижения достаточно 270 голосов.

При этом AP прогнозирует, что Байден победит не только в Пенсильвании, но и в Аризоне (11 голосов выборщиков) и в итоге наберет 284 голосов выборщиков.

Победу Байдена признал даже ориентирующийся на республиканцев телеканал Fox News, который сообщил, что кандидат от Демпартии победил и в Неваде.

Обнародованные данные нельзя считать окончательными, поскольку ранее штабы объявили о решении идти в суды из-за результатов в отдельных штатах.

Сторонники Дональда Трампа настаивали на пересмотре данных в Пенсильвании, Джорджии, Аризоне, Мичигане и Висконсине. Окружение Байдена обещало защищать интересы своего кандидата в этих штатах.

Окончательные итоги выборов, таким образом, могут быть объявлены уже после рассмотрения всех жалоб в судах.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что результаты голосования в ряде штатов были незаконно изменены.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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