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Верховный суд США изолировал часть бюллетене в Пенсильвании

Верховный суд США изолировал часть бюллетене в Пенсильвании

Верховный суд США удовлетворил требование Республиканской партии и постановил изолировать бюллетени в штате Пенсильвания, пришедшие после дня выборов.

Как сообщает Washington Post, ссылаясь на постановление суда, избирательным комиссиям штата следует отделить бюллетени, которые прибыли на участки после их закрытия 3 ноября.

Подсчеты этих бюллетеней предписывается вести отдельно от остальных. Избиркомы должны будут выполнять данное требование до дальнейших распоряжений суда.

Решение суда последовало в ответ на требование республиканцев аннулировать бюллетени в штате Пенсильвания, которые были получены после дня выборов.

Согласно исковому заявлению, избирательные комиссии должны отделить бюллетени, которые поступили по почте или были поданы заочно, прибывшие после общего дня выборов, но до того, как Верховный суд Пенсильвании продлил крайний срок их приема. Представители партии потребовали от суда принять решение насчет законности данных бюллетеней.

Пока остается неясным, сколько именно бюллетеней в Пенсильвании будет изолировано. Однако, по мнению властей штата, их будет немного, так что решение суда вряд ли повлияет на исход президентской гонки.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За него борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, который в настоящее время близок к тому, чтобы набрать необходимое для победы количество голосов выборщиков.

Как сообщало ИА Newstes, ранее предвыборный штаб Байдена сообщил, что он выступит с обращением к согражданам. Предположительно кандидат от демократов намерен объявить о своей победе. Однако его соперник Дональд Трамп уже заявил, что Байден не имеет на это права.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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