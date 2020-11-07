Виды и особенности котлов для отопления

Роман Иванов

Обеспечить свой собственный дом всеми условиями для комфортного проживания не так сложно – нужны только деньги.

При наличии средств, дом может иметь функциональную систему отопления автономного типа, позволяющую не только дать дому тепло или горячую воду – за счет такой системы можно снизить ежемесячные затраты на коммунальные услуги. Тут остается только подобрать правильный котел с точки зрения конфигурации и основных технических параметров.

Какие котлы присутствуют на рынке?

Если рассматривать вопрос функциональности или цены потом, а начать изучать подобные котлы внутри отдельных категорий, то всегда в магазине выполняется разделение по типу используемого ресурса. Есть твердотопливные котлы, способные работать на дровах, угле или пеллетах. Из плюсов стоит назвать экономичность подобного оборудования. Есть газовые котлы, с ассортиментом которых можно ознакомиться тут - https://progreem.by/blog/stati/odnokonturnyy-ili-dvukhkonturnyy-gazovyy-kotel/. С точки зрения потребления ресурса, это самый выгодный вариант. Можно работать не только от магистральной газовой сети, но и от сжиженного газа. Существуют котлы электрического типа, которые могут позволить себе далеко не все – цена получаемой энергии является наиболее высокой из всех.

Можно также найти котлы на жидком топливе, а именно на дизеле, но тут нужны дополнительные траты на обустройство системы подачи топлива. Комбинированные котлы способны работать на разных видах топлива, что меняется сменой горелки.

До того, как купить твердотопливный котел, нужно понять, в чем дом нуждается. Если для дома требуется только обеспечить автономное отопление, тогда как горячая вода есть, то следует выбирать более доступные одноконтурные системы. Двухконтурные котлы используются для обогрева помещений, и для нагрева воды для бытовых нужд.

Дополнительные параметры котлов

Современными котлами отопления управлять удобно, так как есть информативный дисплей, встроенные рабочие режимы и системы защиты оборудования. Некоторые модели способны сами менять температуру обогрева в зависимости от того, какая температура воздуха наблюдается в помещении. За счет этого не случается перерасхода энергии впустую или слишком высокой температуры, при которой находиться в помещении становится некомфортно. Некоторые модели могут управляться и через пульт.