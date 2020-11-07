Власти Самары откроют более 1,4 тысячи ясельных мест к новому году

Анастасия Иванова

Власти Самары откроют более 1,4 тысячи ясельных мест к новому году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

«В этом году мы проводим ремонтные работы в уже существующих детских садах и доукомплектовываем ясельные группы. К новому году планируется открыть более 1,4 тысячи новых ясельных мест. Сегодня есть замечания к подрядчику, к качеству и аккуратности проводимых работ, но я уверена, что все будет своевременно устранено», – сказала мэр города Елена Лапушкина.

Ясельные группы в Самаре ремонтируют в рамках нацпроекта «Демография».

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.