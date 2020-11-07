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Вместо "Эмили в Париже": 10 сериалов, чтобы узнать настоящую Францию

Вместо "Эмили в Париже": 10 сериалов, чтобы узнать настоящую Францию

Одной из самых обсуждаемых премьер недавнего времени стал сериал "Эмили в Париже". Однако публика не спешила захлебываться от восторга — история американки, переехавшей в столицу Франции, оказалась наполнена клише и стереотипами, которые не оценили ни сами французы, ни разборчивая публика, без былого восторга наблюдающая Эйфелеву башню, круассаны и береты.В нашем материале собрали девять сериалов (и один бонус), чтобы узнать настоящую Францию (и попрактиковаться во французском языке).

"Кандис Ренуар" (Candice Renoir), в эфире с 2013 года

"Кандис Ренуар" — один из главных хитов французского телевидения. В 2020 году на канале France 2 вышел уже восьмой сезон. Любовь зрителей, пожалуй, можно объяснить приятным смешением жанров — это такой "детектив с человеческим лицом" и весьма заметным комедийным окрасом.


Кадр из сериала "Кандис Ренуар"

Главная героиня, майор парижской уголовной полиции Кандис Ренуар, — это не идеальный бесстрашный коп, а женщина с четырьмя детьми и багажом личных и бытовых проблем: от развода с мужем до профессиональных комплексов. Дело в том, что по сюжету Ренуар возвращается на службу после десятилетнего перерыва. Но направляют ее не в бывший отдел в Париже, где она служила прежде, а в Монпелье.



Кандис, которая провела несколько лет за границей, приходится заново знакомиться с Францией, наверстывать ушедшие вперед технологии, используемые в работе, а также доказывать скептически настроенным коллегам свою состоятельность. Вжиться в образ исполнительнице главной роли Сесиль Буа было легко — роль в сериале досталась ей тоже после перерыва в карьере, связанного с рождением второго ребенка.



Любителям запутанных дел сериал может показаться наивным. Детективные линии, по мнению критиков, довольно слабы, но вот французский шарм и обаяние главной героини подкупают.


"Французский городок" (Un village français), 2009—2017 годы

Если считаете, что с дурацкими стереотипами о беззаботности и запахе круассанов поутру стоит бороться суровым реализмом, то этот сериал для вас. Действие происходит в 1940-х годах в вымышленном городке Вильнев на франко-швейцарской границе, который оккупирован немецкими войсками.


Кадр из сериала "Французский городок"

Внимание зрителя в сериале фокусируется на наблюдении за тем, как меняются главные и второстепенные персонажи под воздействием новых обстоятельств и правил жизни. Дружба, мораль и семейные узы проходят проверку жадностью, голодом, антисемитизмом и борьбой за власть.



Главным антагонистом сериала является офицер СС Генрих Мюллер в исполнении немецкого актера Рихарда Заммеля (он также известен по роли в сериале "Штамм", а также небольшим ролям в фильмах "Такси", "Казино Рояль" и "Бесславные ублюдки").


"Найти дом или квартиру" (Recherche Appartement Ou Maison), в эфире с 2006 года

В реалити-шоу можно не только строить любовь или выживать на острове. Французские телевизионщики решили присмотреться и к более актуальной проблеме, которые волнуют каждого: как найти идеальный дом! Интерес к теме не иссякает вот уже 14 сезонов, на протяжении которых профессионалы в сфере недвижимости помогают семьям найти квартиру или дом своей мечты.


Кадр из реалити-шоу "Найти дом или квартиру"

Так что реалити-шоу — это хорошая возможность увидеть реальную жизнь французов, да и посмотреть разные уголки страны: жилище участники ищут и в гламурном Сен-Тропе, и в тихой провинции, и, конечно, в столице.


"Жизнь прекрасна" (Plus Belle La Vie), в эфире с 2004 года

Прониклись атмосферой Марселя после искрометных "Такси"? Самое время продолжить знакомство с этим приморским городом, тем более в сериале раскрываются все грани и показываются все стороны. Действие перемещается то в школу, то в тюрьму, то в бар, то в окрестности Марселя. 21 февраля 2020 года в эфир вышла четырехтысячная серия, что является рекордом для французского телевидения.


Афиша сериала "Жизнь прекрасна"

По формату сериал является типичной мыльной оперой — в центре сюжета повседневная жизнь обычных жителей одного района, где соседствуют богатые и не очень граждане. Любовные перипетии и бытовые истории чередуются с криминальными интригами. Во Франции каждая серия собирает у экранов порядка 5,3 миллиона зрителей с долей аудитории 23,2%.


"План любви" (Plan Coeur), в эфире с 2018 года

Париж — город любви. Так гласит еще один популярный стереотип о Франции. Но еще и город разбитых сердец, как в этом сериале, который был снят для Netflix. Но спасет все, конечно, снова любовь.


Кадр из сериала "План любви"


По сюжету Эльза, которой вот-вот исполнится тридцать лет, страдает на скучной работе, а еще никак не может забыть бывшего парня, с которым рассталась два года назад. Чтобы спасти подругу от рутины, друзья нанимают парня из эскорт-агентства по имени Жюль, который должен сводить Эльзу на несколько свиданий. Постепенно в тщательно рассчитанный план, конечно, вмешиваются и внезапные чувства.


"Десять процентов" (Dix pour cent), в эфире с 2015 года

Комедийный сериал рассказывает о жизни сотрудников агентства, которое работает со знаменитостями. Иметь дело им приходится и с настырными журналистами, которые стремятся раскопать сенсации о подопечных, и с капризными режиссерами, которые ищут актеров в свои фильмы.


Кадр из сериала "Десять процентов"

Еще больше хаоса в и так неупорядоченную работу вносит смерть одного из основателей агентства. Теперь оставшимся четырем сотрудникам придется учиться самим управлять агентством и параллельно решать внутренние конфликты и личные проблемы.


Дополнительный бонус для всех синефилов, жаждущих узнать закулисье: в сериале в роли самих себя появляются настоящие звезды французского кино. Так, в третьем сезоне можно увидеть Жана Дюжардена, Монику Беллуччи, Изабель Юппер, а в пятом сезоне появляется и голливудская звезда Сигурни Уивер.



"Бар "Эдди" (The Eddy), 2020 год

Формально это британский сериал, но место действия — Франция, а потому сериал имеет право на место в нашей подборке. Впрочем, забудьте об Эйфелевой башне и Елисейских полях. Новый проект от создателя "Ла-Ла Ленда" Дэмьена Шазелла перенесет вас на окраины Парижа, в кварталы, где живут арабские и африканские диаспоры. Там вы окажетесь прямиком в небольшом местном баре — скорее убыточном, чем успешном, где на жизнь пытается заработать бывший пианист-виртуоз Эллиот Удо.


Кадр из сериала "Бар "Эдди"

В прошлом у него карьера в Нью-Йорке, расставание с женой, потеря сына, слава. В настоящем — тихая жизнь, роман с местной певицей и попытки снова искать спасения в искусстве. Снова переосмыслить свою жизнь и взять себя в руки Эллиота заставляет возвращение проблемной дочери-подростка.


Как и в случае с "Ла-Ла Лендом", это очередной опыт синтеза кино и музыки. В сериале восемь эпизодов, все они вышли в мае этого года, а первые серии (их снял сам Шазелл) и вовсе были показаны на Берлинском кинофестивале. Главную роль играет Андре Холланд, исполнивший одну из главных ролей в оскароносном "Лунном свете".


"Семейный бизнес" (Family business / Tout part en fumée), в эфире с 2019 года

Если французское кино для вас в первую очередь не про романтические сюжеты, а про комедийные, то стоит посмотреть этот сериал. Семейная история и так всегда дает большой простор для искрометных шуток, нелепых ситуаций и комедии положений.


Кадр из сериала "Семейный бизнес"


Тут все усиливается еще и деталями сюжета. Главный герой Иосиф, не слишком удачливый и одаренный предприниматель, узнав о слухах, что марихуана будет легализована, решает спасти семейный бизнес и преобразовать кошерную мясную лавку своего отца в первый во Франции кофешоп.

Сериал также был снят для Netflix, вышло уже два сезона.


"Вновь давным-давно" (Il était une seconde fois), 2019 год

Причина посмотреть этот мини-сериал (всего четыре серии) на Netflix? Гаспар Ульель в главной роли! Премьера, кстати, тоже прошла на Берлинале, что уже можно расценивать как знак качества.

Интересен и жанр сериала — это некое смешение типичной мелодрамы и научной фантастики, что освежает знакомый сюжет о том, как тяжело пережить потерю любимого человека.


Кадр из сериала "Вновь давным-давно"

Венсан (в этой роли Гаспар Ульель) идет классическим маршрутом: алкоголь, вечеринки, случайные связи. До тех пор, пока на этом пути не возникает загадочный курьер, который вручает молодому человеку ящик. Он оказывается не доставленной по ошибке посылкой, а порталом в прошлое — там, где Венсан и его бывшая девушка Луиза еще вместе.



Автором сценария и режиссером выступил Гийом Никлу, который позвал сниматься Гаспара Ульеля прямиком из своего предыдущего фильма To the Ends of the World, который показывали в рамках одной из программ Каннского кинофестиваля.


"Элен и ребята" (Hélène et les Garçons), 1992—1994 год

Вместо девяти новых сериалов лучше один проверенный? Тогда самое время пересмотреть классику ТВ 90-х — молодежный сериал "Элен и ребята". Сегодня, кажется, трудно поверить, что у него всего четыре сезона.


Кадр из сериала "Элен и ребята"

По ощущениям, те, кто были в 90-х подростками, потратили на него столько же времени, сколько их мамы и бабушки на "Санта-Барбару". Секрет прост: впервые сериал на российском телевидении показали в период с 1994 по 1996 год, но потом повторяли несчетное количество раз, а мы, конечно, снова и снова прилипали к экранам.


Афиша сериала "Элен и ребята"

Примечательно, что когда сериал вышел во Франции, критики практически уничтожили его: то, как показана студенческая жизнь, сочли нереалистичным (герои не курят, не пьют, не ругаются), да и самой учебы в сериале практически нет. Но с высоты бурного 2020 года даже приятно посмотреть на эту по-доброму наивную жизнь.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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