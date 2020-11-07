Внедрение новых подходов к профилактике правонарушений несовершеннолетних должно опираться на лучшие традиции – Денис Грибов

Влада Некрасова

Новые вызовы для безопасности детей необходимо учитывать в работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних. Об этом заявил заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов на VII Всероссийском совещании по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на тему «Инновационный подход к развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Мероприятие прошло в формате видео-конференц-связи, в нём приняли участие более 500 человек из всех регионов России, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

С приветственным словом к экспертам обратилась заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

«Обеспечение безопасности и создание благополучных условий для развития каждого ребёнка является одним из приоритетов государственной политики по защите детства», – подчеркнула она.

Денис Грибов отметил, что работа должна быть организована с учётом современных реалий.

«Внедрение новых подходов в профилактическую деятельность должно опираться на лучшие практики, на сохранившие свою актуальность традиции неравнодушного оперативного решения всех вопросов помощи ребёнку, на преодоление неблагополучия семей», – заявил он.

Заместитель Министра напомнил, что Минпросвещения России реализует основные направления государственной политики в сфере защиты прав детей – обеспечение образования, безопасности, здоровья, культурного развития, безопасного информационного пространства, поддержки детей с особыми потребностями и права ребёнка на воспитание в семье.

В настоящее время Министерство вместе с профильными экспертами подготовило проект плана работы на 2021–2025 годы, где прописаны мероприятия, позволяющие систематизировать воспитательную и профилактическую деятельность педагогов.

«Прорабатывается вопрос о внедрении целевой модели патриотического воспитания и ежегодно утверждаемого комплекса региональных программ, что также позволит создать дополнительные условия для гармоничного развития подрастающего поколения», – уточнил Денис Грибов.

Он сообщил, что кадровое обеспечение сферы воспитания входит в число значимых задач Министерства: приняты меры по мотивации педагогов, в том числе классных руководителей, в настоящее время проводится Всероссийский дистанционный конкурс среди классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий.

«Минпросвещения России продолжит работу по внедрению модели создания воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления», – информировал Денис Грибов.

Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская напомнила, что с 1 сентября 2019 года начал свою работу федеральный информационно-просветительский портал «Растим детей. Навигатор для современных родителей». Он стал онлайн-путеводителем по актуальным вопросам для семей с детьми.

«Мы ещё раз убедились, насколько важна организация условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания в целях первичной профилактики девиантного поведения обучающихся», – резюмировала она.

Работа VII Всероссийского совещания по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав завершилась 6 ноября.