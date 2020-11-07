Выборы в США: Республиканцы сливают Трампа, доверие избирателей подорвано

Лидия Мартынова

В США продолжается «эпопея» избрания президента США на выборах 2020 года.

Вот ситуация в ключевых штатах по подсчету голосов в ночь на 6 ноября:

Джорджия, подсчитано 99%

Трамп: 2.448.016 (49,4%)

Байден: 2.446.211 (49,4%)

Разница: 1805 голосов

* * *

Северная Каролина, подсчитано 95%

Трамп: 2.732.120 (50,0%)

Байден: 2.655.383 (48,6%)

Разница: 76.737 голосов

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Пенсильвания, подсчитано 95%

Трамп: 3.283.390 (49,5%)

Байден: 3.259.437 (49,2%)

Разница: 23.953 голосов

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Аризона, подсчитано 90%

Байден: 1.529.109 (50,1%)

Трамп: 1.482.442 (48,5%)

Разница: 46.667 голосов

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Невада, подсчитано 89%

Байден: 604.251 (49,4%)

Трамп: 592.813 (48,5%)

Разница: 11.438 голосов

Утром 6 ноября 2020 года подсчет голосов в штате Джорджия сместил баланс в пользу Байдена с перевесом в 917 голосов (!). Утверждают, что победу Байдену принесли голоса по почте из округов столицы штата — Атланты. Интересная ситуация. Все окрестные штаты Юга «красные», а Джорджия «синяя».

Теперь на очереди у демократов «перелом» в Пенсильвании. Если Пенсильванию «отдадут» Байдену до конца подсчета, то ведущие американские СМИ смогут объявить его победителем, не дожидаясь окончания подсчета по другим штатам. После этого стратегическая задача кандидата от демократов Джо Байдена в самое ближайшее время после объявления его в СМИ победителем на президентских выборах провозгласить себя таковым еще до окончательного подсчета голосов по свинг-штатам и утверждения результатов выборов по другим штатам, где также продолжается подсчет голосов, отданных по почте.

В ночь на 6 ноября пришло известие от Washington Post, что избирательный штаб Байдена обратился к Секретной службе США (USSS) выделить силы для дополнительной охраны кандидата в президенты на готовящемся массовом мероприятии, которое, возможно, уже состоится в пятницу 6 ноября. Очевидно именно на этом митинге Байден собирается объявить себя победителем.

Важным событием прошедших суток стало пятнадцатиминутное выступление действующего президента Трампа перед журналистами в Белом доме. Трамп повторил тезис о своей победе на выборах, о «прекрасных результатах» для республиканцев по выборам в Палату представителей и Сенат. Трамп говорил от имени Республиканской партии и повторил свои обвинения в адрес коррумпированной избирательной системы США с ее фальсифицированными голосованиями по почте. «Откуда-то они достают новые бюллетени»… Демократы препятствуют допуску наблюдателей от республиканцев на подсчет голосов. Трамп назвал происходящее «попыткой украсть наши выборы». «Демократы хотят украсть наши выборы», — сказал он. Президент пообещал подать иски в суды. Будет много судебных тяжб вплоть до Верховного суда. После выступления Трамп покинул помещение, не ответив на вопросы журналистов. Несколько ведущих американских телеканалов — ABC, CBS, MSNBC прервали прямую трансляцию выступления президента из-за его якобы «ложных заявлений».

Но уже запущенные судебные иски Трампа пока мало продвинулись вперед. Транслируемая Трампом версия «заговора демократов» также не останавливает подсчет голосов. У Трампа почти не осталось времени. И его противники полагают, что президент может говорить у себя в Белом доме все, что ему заблагорассудится.

Очевидно, что эта последняя демонстрация недовольства Трампа в Белом доме в четверг не встряхнула высший круг у республиканцев. Внешне картина выглядит так, что они согласны избавиться от Трампа и признать победу кандидата демократов и Байдена.

По мере того, как преимущество действующего президента уменьшалось в Пенсильвании и Джорджии, а надежды Трампа догнать Байдена в Неваде таяли, ряд высокопоставленных республиканцев, прежде поддерживавших Трампа, сейчас «красноречиво» отмалчиваются. Первым плохим знаком стало поведение вице-президента Майкла Пенса, не последовавшего за президентом в ночь на 4 ноября в его объявлении победы.

Сейчас через некоторое время после выступления президента в Белом доме старшие сыновья президента — Эрик и Дональд Трамп-младший обрушились с критикой на верхушку республиканцев.

В Twitter Эрик Трамп написал: «Где республиканцы! Покажите характер. Боритесь против фальсификаций» и добавил, что избиратели республиканцев не простят «овечьей» нерешительности.

Дональд Трамп-младший также посчитал невероятным бездействие со стороны тех, кто мог бы надеяться на номинацию на президентских выборах 2024 года от Республиканской партии.

Сейчас только сенаторы Тед Круз и Том Коттон доказывают, что они являются верными союзниками Трампа. К ним можно еще добавить бывшего спикера Палаты представителей Ньюта Гингрича. Сенатор Линдси Грэм выписал штабу Трампа чек на полмиллиона долларов на дела в судах по выборам. На Fox News последовательно за Трампа выступает только один комментатор канала — Шон Хэннити.

Вместе с тем, нельзя не отметить странную позицию в отношении президентских выборов и президента Трампа «прореспубликанских» масс-медиа: Fox News и Politico. С 4 ноября эти издания «объясняют» поражение Трампа. Fox News, например, еще до окончания подсчета голосов записала Аризону за Байденом.

Похоже, что Трамп неудобен и части республиканского истеблишмента, которые хотели бы продолжать вести дела с демократами «как раньше» в рамках межпартийного консенсуса. Байден в своей предвыборной кампании подчеркивал необходимость преодолеть межпартийный раскол. Он заранее обещал найти общий язык с республиканцами.

Что касается настроений американской нации, то, по проведенному опросу компании YouGov, 47% опрошенных американцев еще до окончательного подсчета голосов считают, что результаты выборов будут нечестными. 51% не примет победителя как легитимного президента. Всплеска насилия ожидают 56% опрошенных. Таковы дела на момент провозглашения демократа Байдена победителем и следующим 46-м президентом Соединенных Штатов.