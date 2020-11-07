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Выпущенный под залог иностранец устроил жуткое ДТП в Харькове

Выпущенный под залог иностранец устроил жуткое ДТП в Харькове

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В субботу, 7 ноября, в Харькове произошло ужасное ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе ребенок.


Авария случилась на пересечении проспекта Науки и улицы Космическая. Водитель-иностранец наехал на людей на островке безопасности, сообщает Telegram-канал «Труха».

По данным ресурса, в отношении водителя-нарушителя недавно было открыто уголовное производство за хулигантство. Он вышел из СИЗО под залог.

На записи видно, как водитель пытается проскочить по крайней полосе и сбивает людей.


После аварии водитель пересел в белую Тойоту, затем его забрала скорая. А его друзья пытались «уладить ситуацию» на месте аварии.

 


По информации «Трухи», состояние пострадавшей женщины тяжелое. У ребенка перелом ноги и руки. У мужчины переломы ног.


В полиции сообщили, что в результате аварии никто не погиб, пострадали три человека. Одним из пешеходов был десятилетний ребенок. Все они находятся в тяжелом состоянии. Более подробную информацию правоохранители обещают сообщить позднее, передает NewsRroom.

Напомним, 30 октября в Киеве на Майдане Независимости произошла масштабная автомобильная авария. Водитель выехал на пешеходную зону. В результате аварии погибли и пострадали пешеходы. Мужчину жестоко избили сразу после аварии. Адвокат настаивает, что у его подопечного случился повторный инсульт. Сейчас он находится в больнице.


Фото t. me/truexanews

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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