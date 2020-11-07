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Вышел посмертный альбом Эннио Морриконе Morricone Segreto

Вышел посмертный альбом Эннио Морриконе Morricone Segreto
В посмертный альбом Morricone Segreto итальянского композитора и аранжировщика Эннио Морриконе вошли 27 песен, в том числе семь ранее неизданных экспериментальных композиций, записанных в 60-е и 70-е годы.

Музыка на пластинке описана как раскрывающая «скрытую темную и психоделическую сторону маэстро».

Альбом охватывает творчество Морриконе с 60-е по 80-е, самый плодотворный период в его творчестве, а также включает композиции, написанные для менее известных арт-хаусных, экспериментальных и жанровых фильмов.
Морриконе скончался 6 июля 2020 года в возрасте 91 года. 10 ноября композитору исполнилось бы 92. Он обладатель двух премий «Оскар»: за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку — к «Омерзительной восьмерке» (2016), а также лауреат многочисленных других премий.

За свою карьеру Морриконе написал музыку для более чем 400 фильмов — от спагетти-вестернов Серджо Леоне до фильмов Брайана Де Пальмы, Квентина Тарантино и других голливудских режиссеров.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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