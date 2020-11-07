Вышел трибьют "Территория ДДТ" по случаю 40-летия группы

Влада Некрасова

. Вышел трибьют-сборник "Территория ДДТ" с участием более 50 музыкантов, посвященный 40-летнему юбилею группы Юрия Шевчука.

В записи песен группы участвовали музыканты: Марина Кацуба, Игорь Растеряев, Хадн Дадн, Маша Мария, Пика, Муся Тотибадзе, Animal Jazz, LOUNA, Lumen и другие.

Всего в сборник вошло 48 треков (каверов на песни "ДДТ"), которые разные команды и исполнители записывали в течение года.

Выпуск альбома планировался к старту юбилейного тура группы, но из-за пандемии он был перенесен на 2021 год.