За подкуп третейского судьи можно попасть в тюрьму

Влада Некрасова

Тема: Какие законы вступают в силу

Попытки подкупить арбитра, который решает гражданско-правовые споры между гражданами и компаниями, отныне считаются уголовным преступлением. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс вступают в силу 7 ноября.

Гражданин или представители компании, которые дадут арбитру деньги, ценности или окажут ему некие услуги в обмен на решение в их пользу, могут попасть на два года за решётку, при этом заплатив штраф размером с пятикратную сумму подкупа. Альтернативой могут быть исправительные работы или ограничение свободы, а также штраф в размере либо до 400 тысяч рублей, либо 5-20-кратной суммы подкупа.

Если взятка будет в значительном размере, то санкции будут серьёзнее: штраф до 800 тысяч рублей или 10-30-кратной суммы подкупа, тюремный срок — до трёх лет. Начиная с этого пункта и далее, наказание может быть усилено запретом занимать должности или заниматься определённой деятельностью.

В случае отягчающих обстоятельств, например, предварительного сговора или крупной взятки, штраф составит уже полтора миллиона рублей или 20-50-кратную сумму подкупа, тюремный срок — от трёх до семи лет. Особо крупная взятка при отягчающих обстоятельствах повлечёт штраф в размере от 1 до 2 миллионов рублей или 40-70-кратной суммы подкупа. Срок лишения свободы в этом случае может составить от 4 до 8 лет.

Значительным размером считается подкуп на сумму выше 25 тысяч рублей, крупным — 150 тысяч рублей, особо крупным — свыше миллиона рублей.

Сам третейский судья, поддавшийся корыстным искушениям, тоже будет привлечён к ответственности. Взяв от гражданина или компании деньги или получив от них услуги, в обмен на которые он повернул судебный спор в их пользу, арбитр будет вынужден либо заплатить штраф в размере до 700 тысяч рублей или 10-30-кратной суммы подкупа, либо отсидеть в тюрьме до трёх лет. Если арбитр взял взятку в значительном размере, то штраф для него составит от 200 тысяч до одного миллиона рублей, либо 20-40-кратную сумму подкупа, а тюремный срок — до пяти лет.

Отягчающие обстоятельств повысят сумму штрафа до 1-3 миллионов рублей или 30-60-кратной суммы подкупа. Срок лишения свободы в этом случае может составить от 5 до 9 лет. Если подкуп был в особо крупных размерах при отягчающих обстоятельствах, то арбитру вменят штраф в размере от 2 до 5 миллионов рублей или 50-90-кратной суммы подкупа, либо посадят за решётку на срок от 7 до 12 лет.

За сотрудничество со следствием или добровольной явке в Следственный комитет коррупционеры освобождаются от уголовной ответственности.

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