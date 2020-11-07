Женский гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года

Вадим Карасев

Обрести уверенность в завтрашнем дне и контроль над обстоятельствами женщинам поможет гороскоп на очередную неделю ноября. Рекомендации астрологов помогут определить направление, работа в котором приведет к благополучию и процветанию.

Очередная неделя ноября станет для многих временем, когда появится возможность привлечь в жизнь необходимые перемены. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать любую возможность для того, чтобы не упустить приятных перспектив и научиться управлять не только обстоятельствами, но и своим настроением. Представительницам зодиакальных созвездий важно помнить о том, что позитивный настрой — это уже половина успеха, а значит, нужно бороться со стрессом, чтобы в жизни не было места разочарованиям и промахам.

Женщина-Овен

Женщинам-Овнам на этой неделе астрологи рекомендуют сосредоточиться на деловой сфере. Активность звезд и планет будет позитивной, а значит, удастся преуспеть в делах. В период с 9 по 13 ноября успех будет зависеть от умения вовремя выполнять дела и не забывать о восполнении запасов энергии. В выходные дни на пользу пойдут медитации и практики, позволяющие быстро восстанавливать силы и справляться с сильными эмоциями.

Женщина-Телец

Тельцам астрологи рекомендуют быть более решительными, причем не только в работе, но и во всем, что касается личной жизни. Деловая активность и умение сосредоточиться быстро приведут к первым успехам. В личных отношениях смелость придаст сил для серьезного разговора, благодаря которому получится глубже понять партнера или не упустить шанса познакомиться с тем, кто вызывает симпатию.

Женщина-Близнецы

Дамам этого Знака астрологи рекомендуют больше времени проводить с семьей. На этой неделе поддержка со стороны близких поможет без труда завоевывать новые вершины. Удачной идеей во вторую неделю ноября будет смена имиджа. Новый образ поможет повысить самооценку и не бояться нового. В общении астрологи рекомендуют находить компромиссы — конфликты лишь усугубят положение, и их нужно избегать.

Женщина-Рак

Ракам на этой неделе астрологи рекомендуют обратить внимание на свое настроение. Дурные мысли, грусть и тоска будут тормозить развитие и не дадут ни малейшего шанса заявить о себе. Медитации на наполнение женкой энергией помогут настроиться на успех и с оптимизмом смотреть в будущее. Благодаря таким практикам получится привлечь успех в деловой среде и очаровывать окружение, располагая к себе людей.

Женщина-Лев

Эта неделя ноября будет для Львиц успешной как в деловой среде, так и в любовных делах. Достичь процветания в этих сферах жизни получится, если внимательно следить за собой и не допускать агрессии. Безусловно, активность и напор позволят быстрее достичь цели, однако отрицательные эмоции приведут к тому, что репутация будет безнадежно испорчена. Кроме того, проявление дурных черт характера оттолкнет от Львиц окружающих.

Женщина-Дева

С понедельника по пятницу Девы смогут значительно продвинуться в делах. На этой неделе энергетика звезд и планет позволяет активно бороться за свое благополучие, а также привлекать финансовый достаток за счет блестяще выполненной работы. Выходные астрологи рекомендуют посвятить укреплению семейных отношений, а одиноким Девам — привлекать любовь и не отказываться от новых знакомств.

Женщина-Весы

Весам на этой неделе привлечь в жизнь перемены поможет активность и позитивный настрой. Энергетика звезд и планет благоприятна, а значит, можно смело приниматься за дела, менять имидж, ставить перед собой новые задачи. Сохранить энергию на всю неделю помогут упражнения по повышению жизненного тонуса, а также умение облегчать сой труд за счет внедрения новшеств.

Женщина-Скорпион

Всю ноябрьскую неделю до 15 числа планеты и звезды благосклонны, и их энергетика будет располагать к общению и новым знакомствам. Женщинам-Скорпионам не стоит огорчаться, если поиски любви не увенчаются успехом, ведь обрести нового, но верного друга также важно. А романтические отношения начнутся чуть позже, когда придет время. В отношении карьеры и бизнеса эта неделя также будет успешной.

Женщина-Стрелец

В период с 9 по 15 ноября астрологи призывают дам-Стрельцов отказаться от любой спешки. Чрезмерная активность будет раздражать не только всех вокруг, но и самих женщин. Успокоиться и привести чувства к гармонии будет важно как для успешной работы, так и для общения с коллегами, друзьями и семьей. Эта неделя принесет позитивные перемены, если вдумчиво относиться к каждому шагу, взвешивать и анализировать перед любым действием.

Женщина-Козерог

Женщинам-Козерогам эта неделя покажется сказкой, однако для этого им пригодятся полезные советы. Обретение уверенности в себе и борьба со страхами позволят быстро и без труда обходить стороной проблемы, неприятных людей и ловушки на пути к личному счастью. Утвердиться в обществе поможет и повышение самооценки, ведь успех наполовину зависит от настроя.

Женщина-Водолей

Женщинам-Водолеям астрологи рекомендуют уделять время не только работе, но и семье. На этой неделе важно понимание между близкими, которое поможет чувствовать себя на высоте и ощущать поддержку. Близнецам не стоит игнорировать просьб со стороны дорогих сердцу людей, чтобы исключить обиды и претензии, которые могут стать причиной конфликтов и разлада в отношениях.

Женщина-Рыбы

Женщинам-Рыбам астрологи рекомендуют заняться собой, чтобы не нервничать по пустякам. Стресс может стать причиной не только недомоганий, но и разногласий с коллегами, а также близкими людьми. Поддержать позитивный настрой и привлечь в жизнь процветание помогут ежедневные аффирмации. Благодаря им будет проще справляться с трудностями и меньше обращать внимание на раздражители.