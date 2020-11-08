Астролог назвала пары знаков зодиака с идеальной совместимостью для брака

Лидия Мартынова

Овен и Лев

. Доктор философии и астролог Элиза Робин на основе синастрии (совместимость по дате рождения. – Прим. ред.) назвала три пары знаков зодиака с идеальной совместимостью для того чтобы вступать в брак и создавать в семью, сообщает Bustle.

Кто бы могу подумать, что эти два эгоистичных знака могут так хорошо сочетаться. Это одна из пар огненных знаков, которая может построить крепкие отношения и продержаться в них чуть ли не всю жизнь. По словам Робин, амбициозные Овен и Лев знают, как поддерживать друг друга, а также как делить всеобщее внимание, которое они так любят.

"Они могут иногда конфликтовать, но при этом умеют быстро решать проблемы, а также страстно мириться в постели", – говорит астролог.

Близнецы и Весы

Два воздушных знака, которые понимают друг друга так, как никто. Представители обоих этих знаков – интеллектуалы, любят независимость, при этом очаровательные и просто жаждут отношений. Однако боятся обязательств. В браке Близнецы и Весы будут уважать личное пространство партнера и не испытывать ревность и сомнения.

Значительная разница между представителями этих знаков заключается в том, что Близнецы чересчур ветрены. Они могут миллион раз сменить направление. А вот Весы, наоборот, предпочитают простоту и стабильность. Но даже несмотря на это, союз Близнецов и Весов – это баланс и гармония.

Стрелец и Водолей

"В этих отношениях полно юмора, интересных разговоров и новых идей", – утверждает астролог.

Представители этих знаков меньше всего хотят жениться. Они любят свободу. Однако, по словам Робин, вместе Стрелец и Водолей могут построить, пусть и своеобразные, но полные приключений и ярких впечатлений отношения.

"Для этого им обоим нужно иногда проводить время в одиночестве", – советует Элиза Робин.

Астролог уверена, Огонь (Стрелец) и Воздух (Водолей) могут быть взрывоопасными во многих отношениях, в том числе и в сексуальным плане, но именно благодаря такому необычному сочетанию этот тандем получается мощным и необыкновенным.