Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Астролог назвала пары знаков зодиака с идеальной совместимостью для брака

Астролог назвала пары знаков зодиака с идеальной совместимостью для брака

Астролог назвала пары знаков зодиака с идеальной совместимостью для брака
. Доктор философии и астролог Элиза Робин на основе синастрии (совместимость по дате рождения. – Прим. ред.) назвала три пары знаков зодиака с идеальной совместимостью для того чтобы вступать в брак и создавать в семью, сообщает Bustle.

Овен и Лев

Кто бы могу подумать, что эти два эгоистичных знака могут так хорошо сочетаться. Это одна из пар огненных знаков, которая может построить крепкие отношения и продержаться в них чуть ли не всю жизнь. По словам Робин, амбициозные Овен и Лев знают, как поддерживать друг друга, а также как делить всеобщее внимание, которое они так любят.

"Они могут иногда конфликтовать, но при этом умеют быстро решать проблемы, а также страстно мириться в постели", – говорит астролог.

Близнецы и Весы

Два воздушных знака, которые понимают друг друга так, как никто. Представители обоих этих знаков – интеллектуалы, любят независимость, при этом очаровательные и просто жаждут отношений. Однако боятся обязательств. В браке Близнецы и Весы будут уважать личное пространство партнера и не испытывать ревность и сомнения.


Значительная разница между представителями этих знаков заключается в том, что Близнецы чересчур ветрены. Они могут миллион раз сменить направление. А вот Весы, наоборот, предпочитают простоту и стабильность. Но даже несмотря на это, союз Близнецов и Весов – это баланс и гармония.

"В этих отношениях полно юмора, интересных разговоров и новых идей", – утверждает астролог.

Стрелец и Водолей

Представители этих знаков меньше всего хотят жениться. Они любят свободу. Однако, по словам Робин, вместе Стрелец и Водолей могут построить, пусть и своеобразные, но полные приключений и ярких впечатлений отношения.

"Для этого им обоим нужно иногда проводить время в одиночестве", – советует Элиза Робин.

Астролог уверена, Огонь (Стрелец) и Воздух (Водолей) могут быть взрывоопасными во многих отношениях, в том числе и в сексуальным плане, но именно благодаря такому необычному сочетанию этот тандем получается мощным и необыкновенным.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Новак предложил новый критерий оценки эффективности губернаторов
Новак предложил новый критерий оценки эффективности губернаторов
Астролог назвала пары знаков зодиака с идеальной совместимостью для брака
Астролог назвала пары знаков зодиака с идеальной совместимостью для
На пешеходном переходе в Подмосковье погибла молодая пара
На пешеходном переходе в Подмосковье погибла молодая пара
СМИ назвали имена возможных госсекретаря и главы Пентагона при Байдене
СМИ назвали имена возможных госсекретаря и главы Пентагона при Байдене
Броневики и колючая проволока: власти готовятся к новым протестам в Минске
Броневики и колючая проволока: власти готовятся к новым протестам
СМИ: Мелания Трамп собирается подать на развод с Дональдом Трампом
СМИ: Мелания Трамп собирается подать на развод с Дональдом Трампом
Третий день в России фиксируют не менее 20 тысяч заболевших Covid-19
Третий день в России фиксируют не менее 20 тысяч заболевших Covid-19
"Должны осознавать риски". Британский генерал предрек новую мировую войну
"Должны осознавать риски". Британский генерал предрек новую мировую
От Древнего Рима до голливудских звезд и Кейт Миддлтон: как менялась мода на помолвочные и обручальные кольца
От Древнего Рима до голливудских звезд и Кейт Миддлтон: как менялась
Российские дипломы могут получить сроки годности
Российские дипломы могут получить сроки годности
Минздрав ввел новые правила, кто может лечиться от Covid-19 дома
Минздрав ввел новые правила, кто может лечиться от Covid-19 дома
Украинская певица осадила критиков своего выступления с Киркоровым
Украинская певица осадила критиков своего выступления с Киркоровым

Топ на сегодня

"Я потеряла ребенка": МакSим впервые раскрыла, как у нее случился выкидыш на позднем сроке беременности
"Я потеряла ребенка": МакSим впервые раскрыла, как у нее случился
Трамп завил о своей победе на выборах
Трамп завил о своей победе на выборах
От Мирей Дарк до Ким Кардашьян: вдохновляемся звездами в платьях с открытой спиной (потому что такой фасон будет хитом будущей весны)
От Мирей Дарк до Ким Кардашьян: вдохновляемся звездами в платьях с
Кто поздравил Байдена с победой на выборах
Кто поздравил Байдена с победой на выборах
В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом

Еще по теме

Названы пары знаков зодиака с лучшей совместимостью
Названы знаки зодиака, которые больше других любят трепать нервы
Знаки Зодиака, которые созданы друг для друга, четыре идеальные пары
Прогноз Павла Глобы на 2018 год: этим знакам Зодиака улыбнется удача, будет сопутствовать успех