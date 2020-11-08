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Байден заявил, что вернет США уважение со стороны других стран

Байден заявил, что вернет США уважение со стороны других стран

Кандидат в президенты США Джозеф Байден, согласно прогнозам ведущих СМИ, одержавший победу на выборах, намерен восстановить уважение к стране на международной арене. Об этом он заявил в субботу во время выступления в штате Делавэр.

«Я добивался этого поста, чтобы исцелить душу Америки, чтобы восстановить основу этой страны — ее средний класс — и сделать так, чтобы Америку снова уважали в мире», — сказал он.

Байден также призвал своих сторонников не относиться к его оппонентам как к врагам.

«Сейчас настало время дать шанс каждому. Настало время прекратить жесткую риторику, понизить градус политической конфронтации, услышать друг друга. Чтобы добиться прогресса, нам необходимо перестать обращаться со своими оппонентами, как с врагами», — отметил Байден.

Он также обещал работать над искоренением расизма в США и заявил, что назначит группу экспертов для разработки плана по борьбе с пандемией.

«Народ сказал свое слово, мы получили уверенную победу на выборах. Мы победили, получив самое большое число голосов на президентских выборах — 74 млн. Я обещаю быть президентом, который не разделяет общество, а объединяет его. Я добивался этого поста для того, чтобы Америку вновь уважали в мире, — подчеркнул он.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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