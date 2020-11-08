Более 30 грузовых вагонов сошли с рельсов в Новосибирской области

Влада Некрасова

На станции Татарская в Новосибирской области 31 вагон грузового состава сошел с рельсов, из-за этого задерживаются несколько пассажирских поездов, сообщает ТАСС.

При сходе вагонов никто не пострадал, в них находились щебенка и дизтопливо. Дизель в итоге разлился, также повреждены рельсы. В ликвидации последствий ЧП участвуют порядка 40 человек, сообщили в ГУ МЧС по региону.

На сайте Западно-Сибирской железной дороги говорится, что более чем на 3 часа опаздывают пять поездов: №1 Владивосток — Москва, №128 Адлер — Красноярск, №118 Москва — Новокузнецк, №6345 Татарская — Омск, №348 Омск — Татарская.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило в связи с произошедшим уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место ЧП выехала следственная группа.

6 октября вступило в силу постановление кабмина о том, что железнодорожные переезды, где за последние три года произошло больше двух аварий и пострадали люди, оснастят фото- и видеокамерами.