Британские военные увидели в COVID-19 повод для третьей мировой войны

Вадим Карасев

Британский генерал Ник Картер, возглавляющий национальный штаб обороны, увидел в распространении коронавирусной инфекции и глобальной политической нестабильности возможный повод для начала третьей мировой войны.

Как сообщает Reuters, Картер указал на высокий риск эскалации "из-за чьих-то просчетов". Экономический кризис на фоне пандемии, конкуренция между странами, рост числа локальных конфликтов – все это повышает вероятность глобального столкновения.

"Мы живем во времена, когда мир видится очень неспокойным и нестабильным... Риск [третьей мировой войны] есть и нам нужно его учитывать", – считает он.

Ruposters писал, что России ранее предсказали поражение в военном конфликте с Японией. Силы самообороны островного государства следует считать значительной силой, уверены в отечественном издании "ВПК".

Летом наступление "гибридной Третьей мировой войны" увидели и на Украине – экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что текущее положение дел в мире можно сравнить с 1913 годом.