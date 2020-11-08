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Броневики и колючая проволока: власти готовятся к новым протестам в Минске

Броневики и колючая проволока: власти готовятся к новым протестам в Минске

Белорусские силовики снова стягивают в различные части Минска спецтехнику, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава. Оппозиция объявила, что сегодня в белорусской столице пройдет «Марш народовластия». С начала протестов после выборов президента страны прошло уже три месяца.

«На данный момент площадь Государственного флага рядом с Дворцом независимости уже оцеплена военнослужащими с автоматами. Рядом, у здания выставочного центра „Белэкспо“, по традиции стоят бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ). Недалеко от Дворца независимости, на улице Саперов, корреспондент ТАСС увидел большое скопление спецтехники, армейские грузовики с военнослужащими, машины с колючей проволокой. Площадь у стелы „Минск — город герой“ обнесена металлическим ограждением, также огорожены площади Независимости и Октябрьская. На Октябрьской площади стоят военнослужащие с автоматами, рядом с площадью Независимости и Домом правительства много сотрудников правоохранительных органов и спецтехники», — говорится в сообщении агентства. По данным ТАСС, у Дворца спорта, где, предположительно, планируют собираться протестующие, уже дежурят около десятка микроавтобусов с силовиками.

Оппозиция заявила, что проведет марш в полдень, а о точке сбора сообщит дополнительно. Протестующих призвали одеваться теплее и использовать маски. Напомним, что оппозиция проводит акции в Белоруссии после президентских выборов, которые состоялись в начале августа. По данным ЦИК, победу с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция и страны Евросоюза, например, не признали результаты выборов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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