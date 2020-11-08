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Черчесов исключил Дзюбу из членов сборной после видео с маcтурбацией

Черчесов исключил Дзюбу из членов сборной после видео с маcтурбацией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов принял решение отстранить от игр капитана команды Артема Дзюбу. Он не стал подробно комментировать саму ситуацию, а отстранение объяснил необходимостью "оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста".

В Telegram-канале сборной появилась публикация, в которой Черчесов напоминает – впереди матчи с Молдавией, Турцией и Сербией, и готовиться к ним следует в условиях максимальной концентрации.

"Мы всегда подчёркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артёма же будет время нормализовать ситуацию", – сказал он.

Тренер понадеялся на то, что в режиме работы команды в ходе сборов эту тему поднимать не будут.

Скандальное видео с Дзюбой распространилось в интернете 7 ноября, предположительно оно снято в 2019 году. На заднем плане слышен из телевизора голос ведущей "Матч ТВ" Марии Орзул, которой несколько лет назад приписывали роман с женатым спортсменом. Сама она сегодня заявила, что уже "миллион лет" с ним не общается.

Как сообщал Ruposters, ранее на ролик отреагировал член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин.

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По материалам: uposters.ru

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