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Число случаев коронавируса в мире превысило 50 миллионов

Число случаев коронавируса в мире превысило 50 миллионов
Число случаев коронавируса в мире с начала пандемии превысило 50 миллионов, свидетельствуют данные портала Worldometers.

Так, по данным на утро воскресенья, лидером по числу заболевших по-прежнему остаются США – более 10 миллионов, в тройке лидеров антирейтинга также Индия (более 8,5 миллионов) и Бразилия (5,6 миллиона).

За все время пандемии от коронавируса погибли 1,25 миллиона человек.


сообщило, что мэр Москвы Сергей Собянин предупредил об опасности самолечения при COVID-19.
# В мире
По материалам: ria.ru

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