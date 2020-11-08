Число случаев коронавируса в мире превысило 50 миллионов

Лидия Мартынова

Число случаев коронавируса в мире с начала пандемии превысило 50 миллионов, свидетельствуют данные портала Worldometers.

Так, по данным на утро воскресенья, лидером по числу заболевших по-прежнему остаются США – более 10 миллионов, в тройке лидеров антирейтинга также Индия (более 8,5 миллионов) и Бразилия (5,6 миллиона).

За все время пандемии от коронавируса погибли 1,25 миллиона человек.

сообщило, что мэр Москвы Сергей Собянин предупредил об опасности самолечения при COVID-19.