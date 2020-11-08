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Член РФС отреагировал на интимное видео Дзюбы

Член РФС отреагировал на интимное видео Дзюбы

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин отреагировал на появление в сети ролика, где человек, похожий на капитана национальной сборной Артема Дзюбу, занимается мастурбацией.

По словам Созина, которые приводит Sport24, Дзюба в первую очередь "не убил никого и не изнасиловал". Член РФС уверен, что инцидент негативно скажется на репутации футболиста и отношении к нему болельщиков, но сам Союз никаких мер принимать не должен.

"Ну какое лишение капитанской повязки? Тут и речи быть не может об этом. Это имиджевая потеря для человека, но он не убил никого и не изнасиловал. Вы видите и так, как болельщики относятся к нему. С трибун кричат гадости на ровном месте, сейчас они особенно активизируются", – посетовал он.

Созин добавил, что инцидент не имеет отношения к футболу, однако потери Дзюба понес "катастрофические" – теперь капитану сборной предстоит терпеть новые выкрики с трибун, решать проблемы в семье.

Я не говорю про футбол. Я говорю про его детей, жену. Он про них думал? Я не говорю, что это плохо или хорошо. У всех мальчиков в пубертат это бывает. Но не в 32 года и на видео!.. Даст бог, чтобы это все забылось.

Скандальное видео с Дзюбой распространилось в интернете 7 ноября, предположительно оно снято в 2019 году. На заднем плане слышен из телевизора голос ведущей "Матч ТВ" Марии Орзул, которой несколько лет назад приписывали роман с женатым спортсменом. Сама она сегодня заявила, что уже "миллион лет" с ним не общается.

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По материалам: uposters.ru

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