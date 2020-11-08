Что такое сатириазис и как опознать дикую сексуальную зависимость?

Влада Некрасова

Беспорядочные половые связи как мужчин, так и женщин всегда порицались общественностью. Но все-таки право на полигамию с давних времен закрепилось за представителями сильного пола. Даже сейчас существует жесткое различие по гендеру в вопросах любовных похождений: если женщина пошла на лево или часто меняет партнеров, то она услышит в свою сторону массу нелестных комментариев и самым безобидным из всех будет клинический термин «нимфоманка».