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Что такое сатириазис и как опознать дикую сексуальную зависимость?

Беспорядочные половые связи как мужчин, так и женщин всегда порицались общественностью. Но все-таки право на полигамию с давних времен закрепилось за представителями сильного пола. Даже сейчас существует жесткое различие по гендеру в вопросах любовных похождений: если женщина пошла на лево или часто меняет партнеров, то она услышит в свою сторону массу нелестных комментариев и самым безобидным из всех будет клинический термин «нимфоманка».
# Интересное
По материалам: intrigue

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