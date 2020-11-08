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ЦИК предложил развести учебный и избирательный процессы

ЦИК предложил развести учебный и избирательный процессы
Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным предложила развести учебный и избирательный процессы, поскольку почти половина участков расположены в школах.

"Владимир Владимирович, я бы хотела с вами потом более предметно обсудить одну проблему. Она связана с тем, что надо на системно-правовом уровне все-таки развести учебный процесс и избирательный, поскольку у нас почти половина участков расположены в школах. У меня есть предложение, потом мы его обсудим", - сказала она.

Глава ЦИК отметила, что во время прошедшей выборной кампании было очень широкое представительство: избраны представители 21-й партии, трех избирательных объединений, и очень высокая доля самовыдвиженцев – около 13%.


"Среда была достаточно конкурентная. Беспрецедентно низкий был процент отказов – ниже 5%, а для представителей от партий – вообще на уровне 3%. Это очень низкий процент отказов, потому что фактически все, кто подготовился, приняли участие в этих выборах", - сказала Памфилова.

# Политика
По материалам: ria.ru

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