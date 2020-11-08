"Должны осознавать риски". Британский генерал предрек новую мировую войну
Сегодня, 13:30 Анастасия Иванова
Глава Генерального штаба вооруженных сил Великобритании, генерал Ник Картер не исключил угрозу возникновения новой мировой войны, которую может спровоцировать экономический кризис в мире, сообщает телеканал Sky News.
По мнению Картера, именно бесконтрольная эскалация локальных конфликтов, а также финансовый кризис из-за пандемии новой коронавирусной инфекции могут привести к новой мировой войне.
"Я говорю, что риск существуют, и я думаю, что мы должны осознавать эти риски", – приводит "Газета.ru" слова британского генерала.
сообщило, что экономисты предрекли масштабную нищету из-за COVID-19.
По материалам: ria.ru