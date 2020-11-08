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"Должны осознавать риски". Британский генерал предрек новую мировую войну

"Должны осознавать риски". Британский генерал предрек новую мировую войну
Глава Генерального штаба вооруженных сил Великобритании, генерал Ник Картер не исключил угрозу возникновения новой мировой войны, которую может спровоцировать экономический кризис в мире, сообщает телеканал Sky News.

По мнению Картера, именно бесконтрольная эскалация локальных конфликтов, а также финансовый кризис из-за пандемии новой коронавирусной инфекции могут привести к новой мировой войне.

"Я говорю, что риск существуют, и я думаю, что мы должны осознавать эти риски", – приводит "Газета.ru" слова британского генерала.


сообщило, что экономисты предрекли масштабную нищету из-за COVID-19.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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