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Если песня «заела» в голове: о чем расскажут навязчивые мелодии

Если песня «заела» в голове: о чем расскажут навязчивые мелодии

Порой в голове звучит надоедливая песня, отделаться от которой не так-то просто. Многие не отдают себе отчета в том, что на самом деле это подсознание пытается подать знак.


Каждый раз, когда в голове начинает звучать песня, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не игнорировать ее, а прислушаться. Иногда мелодия не значит ничего, однако чаще всего это один из важных знаков, на который стоит обратить внимание. Умение прислушиваться к себе поможет справиться с трудностями и даже привлечь в жизнь нужные перемены.

Почему песня «заедает»

Надоевшей песне, звучащей раз за разом, словно испорченная пластинка, есть определение: ее называют «ушной червь». Композиция, звучащая в голове, может свидетельствовать о том, что у человека есть неврологические расстройства, однако чаще этот навязчивый мелодичный звук говорит о том, что подсознание пытается дать подсказку. Так что же значит та или иная мелодия, и как определить, какие сигналы посылает нам наш внутренний голос?

Что означает навязчивая мелодия

1. Если мелодия возникает спонтанно, когда человек находится в расслабленном состоянии, стоит прислушаться к ней: веселая композиция говорит о том, что задуманное дело обязательно приведет к успеху, а если композиция грустная или медленная, то с воплощением в жизнь смелой задумки стоит повременить.


2. Повторяющиеся слова стоит запомнить — они помогут ответить на волнующий вопрос или станут тем самым знаком, указывающим верный путь к достижению цели.

3. Мелодия, проигрывающаяся в голове во время работы, может отвлекать, и переключиться на пару мину стоит. Такой сигнал может стать помощником в решении деловых вопросов и уберечь от манипуляторов и завистников.

4. Песня может быть о любви, и тогда стоит припомнить слова этой мелодии, чтобы ответить на вопрос о том, что ждет в скором времени: романтическое свидание, предательство, скорая встреча с понравившимся человеком или конфликт со второй половинкой.

Специалисты полагают, что прокрутка мелодий в голове помогает сохранять баланс между творческой и аналитической деятельностью, а также поддерживать уровень производительности мозга. Тем не менее мелодия может надоесть до такой степени, что появляется раздражение. В этом случае рекомендовано вспомнить конец песни или продолжить тот отрезок, что звучит в голове. Мозг переключится на поиск нужной информации, и навязчивая композиция сама собой «вылетит из головы».

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По материалам: dailyhoro.ru

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