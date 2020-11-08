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Фабио Капелло объяснил провальные выступления российских команд в еврокубках

Фабио Капелло объяснил провальные выступления российских команд в еврокубках

Бывший наставник сборной России по футболу Фабио Капелло поделился своим мнением о том, почему российские клубы слабо выступают в еврокубках.

По его словам, добиваться результатов мешает низкий уровень российских игроков относительно их соперников по Лиге чемпионов и Лиге Европы.

"Проблема в том, что все российские футболисты играют дома против российских команд. И это негативно влияет на них", — объяснил итальянский специалист, которого цитирует "Чемпионат".

В нынешнем сезоне российские клубы ни разу не победили в основной сетке еврокубков. После 3 из 6 туров группового этапа Лиги чемпионов в активе петербургского "Зенита" одно очко, столько же у "Краснодара". Московский "Локомотив" за счет двух ничьих набрал 2 очка, столько же у ЦСКА, который играет в Лиге Европы.

Капелло возглавлял российскую футбольную сборную в 2012-2015 гг. Под его руководством команда впервые за 12 лет вышла на чемпионат мира, однако на самом мундиале-2014 не смогла выйти из группы.

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По материалам: uposters.ru

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