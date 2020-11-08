Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Футболист сборной Германии извинился за лайк поста Нурмагомедова о Макроне

Футболист сборной Германии извинился за лайк поста Нурмагомедова о Макроне

Футболист лондонского "Челси" и сборной Германии Антонио Рюдигер принес извинения за то, что лайкнул пост бойца ММА Хабиба Нурмагомедова с оскорблением президента Франции Эммануэля Макрона.

По словам спортсмена, он допустил ошибку.

"Конечно, не нужно лайкать посты, написанные на языках, которые ты вообще не понимаешь. Я отвергаю любые формы насилия, поэтому хочу дистанцироваться от этого контента. Если в моей жизни и есть главная тема, то это борьба с насилием и расизмом, которые я тоже испытал на себе", — цитирует Рюдигера немецкая газета Bild.

Футболист добавил, что убрал свой лайк под постом, и пообещал не поддерживать подобный контент в будущем.

Как писал Ruposters, ранее из-за лайка поста Хабиба проблемы возникли у защитника ПСЖ и сборной Франции Преснеля Кимпембе. Его пригрозили выгнать из национальной команды, после чего футболист принес извинения.

30 октября Хабиб Нурмагомедов резко высказался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона из-за того, что французский лидер назвал проявлением свободы слова публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. "Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман", — написал чемпион UFC в соцсетях.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В ЦИК рассказали о планах по цифровой платформе на замену ГАС "Выборы"
В ЦИК рассказали о планах по цифровой платформе на замену ГАС "Выборы"
Футболист сборной Германии извинился за лайк поста Нурмагомедова о Макроне
Футболист сборной Германии извинился за лайк поста Нурмагомедова о
Гороскоп на 2021 год: Близнецы
Гороскоп на 2021 год: Близнецы
Тихановская поздравила Байдена с победой
Тихановская поздравила Байдена с победой
Wanted: праздничная коллекция макияжа Lancome и Кьяры Ферраньи
Wanted: праздничная коллекция макияжа Lancome и Кьяры Ферраньи
Иммунолог объяснил тяжелое течение коронавируса у мужчин
Иммунолог объяснил тяжелое течение коронавируса у мужчин
Эксперт: Байден будет жестким к России и поддержит Украину
Эксперт: Байден будет жестким к России и поддержит Украину
Байден пообещал "обратить вспять" пандемию COVID-19, не жалея сил
Байден пообещал "обратить вспять" пандемию COVID-19, не жалея сил
Майли Сайрус и Стиви Никс выпустили совместный сингл
Майли Сайрус и Стиви Никс выпустили совместный сингл
Байден заявил, что вернет США уважение со стороны других стран
Байден заявил, что вернет США уважение со стороны других стран
Отца шокировало домашнее задание сына
Отца шокировало домашнее задание сына
Мишустин оценил проект плана по реализации стратегии развития СНГ
Мишустин оценил проект плана по реализации стратегии развития СНГ

Топ на сегодня

"Я потеряла ребенка": МакSим впервые раскрыла, как у нее случился выкидыш на позднем сроке беременности
"Я потеряла ребенка": МакSим впервые раскрыла, как у нее случился
От Мирей Дарк до Ким Кардашьян: вдохновляемся звездами в платьях с открытой спиной (потому что такой фасон будет хитом будущей весны)
От Мирей Дарк до Ким Кардашьян: вдохновляемся звездами в платьях с
Литовский «Железный волк» показал свои клыки России
Литовский «Железный волк» показал свои клыки России
Трамп завил о своей победе на выборах
Трамп завил о своей победе на выборах
МИД Азербайджана заявил об обстреле здания консульства в Харькове
МИД Азербайджана заявил об обстреле здания консульства в Харькове

Еще по теме

Отец Нурмагомедова пообещал наказать сына за драку после боя?
У российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова родился сын
Хорватский футболист извинился перед Россией за лозунг «Слава Украине»
Путин поздравил Нурмагомедова с «достойной и убедительной» победой