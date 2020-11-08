Футболист сборной Германии извинился за лайк поста Нурмагомедова о Макроне

Вадим Карасев

Футболист лондонского "Челси" и сборной Германии Антонио Рюдигер принес извинения за то, что лайкнул пост бойца ММА Хабиба Нурмагомедова с оскорблением президента Франции Эммануэля Макрона.

По словам спортсмена, он допустил ошибку.

"Конечно, не нужно лайкать посты, написанные на языках, которые ты вообще не понимаешь. Я отвергаю любые формы насилия, поэтому хочу дистанцироваться от этого контента. Если в моей жизни и есть главная тема, то это борьба с насилием и расизмом, которые я тоже испытал на себе", — цитирует Рюдигера немецкая газета Bild.

Футболист добавил, что убрал свой лайк под постом, и пообещал не поддерживать подобный контент в будущем.

Как писал Ruposters, ранее из-за лайка поста Хабиба проблемы возникли у защитника ПСЖ и сборной Франции Преснеля Кимпембе. Его пригрозили выгнать из национальной команды, после чего футболист принес извинения.

30 октября Хабиб Нурмагомедов резко высказался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона из-за того, что французский лидер назвал проявлением свободы слова публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. "Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман", — написал чемпион UFC в соцсетях.