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Германия ввела новые карантинные правила въезда в страну

Германия ввела новые карантинные правила въезда в страну

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Тем, кто въезжает в Германию из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, придется провести в самоизоляции не 14 дней, как ранее, а 10. Новые правила начали действовать 8 ноября, передает ТАСС.

До этого дня въезжающие могли сделать тест на COVID-19 и при отрицательном результате прервать карантин в любой момент. Теперь выйти из самоизоляции при отрицательном тесте можно только с пятого дня. Кроме того, перед въездом в страну нужно будет внести свои данные в специальный онлайн-регистр.

Исключения касаются тех, кто попадает в страну транзитом, а также водителей фургонов, перевозящих груз через границу; машинистов и пилотов, дипломатов и представителей власти, которые возвращаются из зарубежных поездок. Также на карантин не нужно будет уходить жителям приграничных регионов, которые ездят в другую страну за покупками.

Власти ФРГ постоянно обновляют список стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В нем сейчас почти вся Европа, включая Россию.

Как ранее писала «Парламентская газета», во Всемирной организации здравоохранения 3 ноября заявили, что мир переживает критический этап пандемии коронавируса. Многие страны вновь переходят на карантинный режим. Вторая волна эпидемии накрыла планету аккурат под годовщину своего существования. Новый вирус оказался настолько коварным и опасным, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал пандемию «пятым всадником апокалипсиса», а борьбу с ним — переломным моментом для человечества, сравнимым с 1945 годом, когда завершилась Вторая мировая война и была создана Организация Объединённых Наций.

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По материалам: pnp.ru

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