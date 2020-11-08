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Глава Нацбанка Украины отправился на переговоры с МВФ

Глава Нацбанка Украины отправился на переговоры с МВФ
Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко отбыл с рабочим визитом в США. В Вашингтоне он обсудит перспективы сотрудничества Киева с международными партнерами, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook в воскресенье, 8 ноября.

"Цель визита – обсуждение состояния и перспектив сотрудничества Украины с международными партнерами. У рамках визита запланированы встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации (IFC)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Шевченко будет находиться в США почти неделю – в течение 8-13 ноября.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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