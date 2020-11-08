Глава Нацбанка Украины отправился на переговоры с МВФ

Лидия Мартынова

Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко отбыл с рабочим визитом в США. В Вашингтоне он обсудит перспективы сотрудничества Киева с международными партнерами, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook в воскресенье, 8 ноября."Цель визита – обсуждение состояния и перспектив сотрудничества Украины с международными партнерами. У рамках визита запланированы встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации (IFC)", – говорится в сообщении.Отмечается, что Шевченко будет находиться в США почти неделю – в течение 8-13 ноября.