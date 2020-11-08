Гороскоп на 2021 год: Близнецы

Вадим Карасев

2021 год — не самое простое время для Близнецов. Астрологи рассказали о том, каким этот год может стать для мужчин и женщин этого Знака, а также о том, как найти удачу в разных сферах жизни.

Астрологи советуют всем Близнецам начать этот год с самоанализа. Нужно избавиться от семи мыслей, блокирующих энергетику. В таком случае будет гораздо больше шансов на успех и удачу.

Мужчина-Близнецы

В 2021 году всё будет достаточно предсказуемо, хоть и не всегда гладко. Начнется год с небольших проблем и неурядиц, с которыми нужно справляться по мере поступления. Постепенно позитивная энергетика звезд и планет будет расти. С течением времени проблемы отойдут на второй план, а им на смену придут победы, оптимизм и много счастья.

Финансы и работа: в первой половине года лучше не совершать дорогостоящих приобретений. Пока звезды и планеты будут в диссонансе, лучше не спешить с важными решениями. Примерно с конца мая ситуация начнет исправляться к лучшему. Летом и осенью можно начинать новые проекты, менять работу. Осенью мужчинам лучше вкладывать деньги в развитие.

Любовь и отношения: 2021 год станет для мужчин этого Знака очень насыщенным. Особенно благоприятными эти двенадцать месяцев окажутся для тех, кто находится в поисках второй половинки. Судьба преподнесет им много приятных сюрпризов. Тем, кто уже в отношениях, в этом году стоит избегать ссор, особенно зимой и в начале весны.

Настроение и здоровье: в начале года может появиться ощущение того, что наступила черная полоса. Это приведет к временной апатии и тревожности. Избавиться от этого ощущения и дождаться позитивных изменений помогут аффирмации против стресса. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют большое внимание уделять отдыху.

Женщина-Близнецы

У женщин-Близнецов в 2021 году, как и у мужчин, начало года может не задаться, но зато к концу весны ситуация во всех сферах жизни начнет меняться к лучшему. Просто в начале года нужно будет набраться терпения и не делать поспешных выводов, не принимать решений на горячую голову.

Финансы и работа: начало года лучше провести в спокойной обстановке и не рисковать финансами. Большие доходы во второй половине года принесут командировки, новые проекты. Можно браться за те дела, которые ранее казались нерешаемыми. Во второй половине года лучше полностью сфокусироваться на работе.

Любовь и отношения: общение с друзьями и близкими людьми женщинам этого Знака поможет в преодолении проблемных периодов. Например, в начале года могут быть неурядицы на работе или просто может напасть апатия и негатив. В таком случае Близнецам прекрасного пола понадобится поддержка любимых. Всем, кто в поисках второй половинки, лучше быть осторожнее — нужно проверять любовную совместимость.

Настроение и здоровье: настроение в 2021 году будет переменчивым, как поездка на американских горках. К этому нужно просто привыкнуть. Больших проблем это не доставит, так что не стоит переживать попусту. Тревожность скажется на здоровье негативно.