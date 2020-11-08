Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года

Вадим Карасев

Василиса Володина — большой эксперт в области астрологии. Ее прогнозы помогают тысячам людей находить счастье и успех.

Неделя с 9 по 15 ноября изменит жизни людей, причем не в лучшую сторону. Будет пара очень важных изменений в положении звезд и планет, поэтому ожидается, что в эти семь дней придется встретиться не только с изменениями во всех сферах жизни, но и с неприятными людьми. Воспользуйтесь заговором от врагов, чтобы снизить вероятность встречи с недоброжелателями.

Овен

На Овнов очень негативно подействует Меркурий в Скорпионе. Планета окажется в этом Знаке во вторник, поэтому понедельник будет самым удачным днем недели. Далее последуют три дня энергетического диссонанса, который продлится вплоть до четверга. Наибольшие проблемы могут ждать Овнов в сфере денег, поэтому им лучше пользоваться действенными оберегами для финансового благополучия. Потом всё должно будет прийти в норму. Выходные станут временем, идеально подходящим для отдыха и релаксации.

Телец

В середине недели Тельцам будет сложно находить общий язык с окружающими, поэтому желательно обдумывать каждое свое слово, чтобы ненароком не добавить в список врагов кого-то из окружения. В конце недели Марс перестанет быть ретроградным, что благоприятно скажется на энергетике и удаче этих людей. С понедельника по пятницу включительно лучше пользоваться быстрыми шепотками на удачу в любом деле. Это поможет остаться на плаву. Выходные обещают быть благоприятными, яркими и запоминающимися.

Близнецы

Близнецам стоит сфокусироваться в эту неделю на привлечении любви. Лучше всего это будет делать 9, 12 и 13 ноября. На выходных людям данного Знака Зодиака удастся как следует отдохнуть. Не стоит менять обстановку — лучше остаться дома, уделить время общению с близкими. Можно будет убраться, сделать перестановку мебели, купить что-то для дома, пригласить гостей. Нужно избавляться от всего лишнего, старого и бесполезного, освобождая место для чего-то нового.

Рак

Ракам в середине недели будет заметно легче находить общий язык с окружающими. Меркурий поможет распознать неприятных людей, а также найти к ним правильный подход. В целом неделя будет спокойной, но все равно желательно пользоваться короткими заговорами на успех, потому что энергетическая обстановка не самая стабильная. Удача ожидает тех Раков, которые смогут правильно расставить приоритеты в жизни. Нужно следовать внутреннему голосу и с осторожностью относиться к советам окружающих.

Лев

На этой неделе могут обостриться самые ужасные привычки Львов. Это произойдет из-за резкой перемены в энергетике планет. Необходимо больше времени отдавать самоанализу и работе над собой. Звезды хотят, чтобы Львы прислушивались к словам своих близких, так как родственники, вторая половинка и лучшие друзья не станут их обманывать. В конце недели появится ощущение свободы, тепла и уюта. Это Марс завершит свое ретроградное движение.

Дева

В отличие от людей многих других Знаков Зодиака, Девам на этой неделе будет улыбаться удача почти все время. Самым ярким днем станет понедельник. Начиная с 10 ноября Дев могут начать посещать новые идеи и мысли о семье, любви, романтике. Вплоть до самого конца недели им стоит отдавать себя поиску второй половинки, не забывая о проверке совместимости. Также можно будет заниматься делами бок о бок с близкими. Можно навещать дальних родственников.

Весы

У Весов ожидается очень богатая на события неделя, причем эти события будет очень сложно контролировать. Вместо этого Весам лучше расслабиться и плыть по течению. Самое главное — помнить о наличии вокруг людей, которым нельзя доверять. Желательно всё делать самостоятельно, потому что в противном случае можно потерпеть поражение. Особенно важно будет прислушиваться к своему сердцу в любовных вопросах. На этой неделе многим Весам удастся найти любимого человека, но близким и друзьям он может не понравиться.

Скорпион

Настало время для того, чтобы начать доверять своей интуиции. Обычно, в такие периоды начинают происходить интересные вещи. Переход Меркурия в Знак этих людей отлично скажется на их умении мыслить и принимать важные решения, но также лишит Скорпионов концентрации. Для работы лучше всего подойдут пятница и суббота. В это время начнется прямое движение Марса. Неделя будет похожа на американские горки — будет много взлетов и падений, но не стоит терять самообладание.

Стрелец

В начале недели у Стрельцов могут проснуться самые противные и неприятные привычки, с которыми будет невероятно сложно бороться. Нужно продолжать эту борьбу, чего бы это ни стоило. Начиная с четверга можно будет отправляться за покупками. Небольшой шопинг поможет поднять настроение и привлечь удачу. Неделя идеально подходит для покупки подарков близким. Возможно, в голову Стрельцам придет гениальная идея в работе или бизнесе. Творческим людям будет улыбаться удача, особенно с 13 ноября.

Козерог

Пятница 13 в этот раз не навредит Козерогам. Наоборот, в этот день произойдут благоприятные изменения в положении и поведении планет, что отлично скажется на удаче. В конце недели Козерогам удастся найти себе новое интересное хобби или увлечение, подходящее их Знаку. Начало недели подойдет для сложной и монотонной работы. Это будет время, в которое лучше не брать деньги в долг, не давать людям пустых обещаний и не вставать на знакомые грабли.

Водолей

На этой неделе Водолеям необходимо следовать мыслям, которые сделают удачу их постоянным гостем. Две трети успеха будут составлять именно мысли и правильный настрой. Нельзя позволять себе расслабляться, бояться чего-то или подвергать сомнению свои способности. Это то самое время, когда уверенность решает очень многое. Остальной успех будет исходить от планет и звезд, которые постараются открыть перед Водолеями новые двери в бизнесе, работе и любви.

Рыбы

У Рыб есть всё для того, чтобы стать успешнее. В финансовой сфере удача может приходить и уходить, поэтому лучше укрепить ее шепотками на богатство и достаток. В любовных делах Рыб ожидает много интересного. Например, одиноким людям этого Знака может прийти предложение о возобновлении старых отношений от бывшего или бывшей. Тем, кто находится в отношениях, удастся разрешить на первый взгляд неразрешимые конфликты. Эта неделя — время позитивных преобразований. Главное — выбросить из головы сомнения.