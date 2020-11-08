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Госдолг стран ЕС может превысить исторический максимум

Госдолг стран ЕС может превысить исторический максимум
Еврокомиссия опубликовала экономический прогноз, согласно которому общий госдолг всей еврозоны в этом году составит 101,7% от ВВП.

По мнению экспертов, наращивание госдолга европейских стран необходимо не только ради спасения экономики, но и для того, чтобы ЕС в экономическом смысле не распался на отдельные государства, сообщают Argumenti.ru.

По прогнозу, в 2021 году госдолг входящих в еврозону государств вырастет до 102,3%, а в 2022-м – до 113,7%. Расходы ЕС собирается направить на спасение своей экономики в условиях пандемии.


Германии, Великобритании и США выпадающие доходы компенсируются за счет бюджета, что, в свою очередь, возмещается через заимствования. Там решили, что единственный способ поддержать экономику – раздать людям деньги, чтобы они ходили по ресторанам, магазинам и тратили их там, тем самым поддерживая предпринимателей", – приводят "Известия" слова директора Банковского института ВШЭ Василия Солодкова.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отмечает, что французскому президенту Эммануэлю Макрону удалось договориться с германским канцлером Ангелой Меркель о выпуске евробондов для финансирования экономики, в первую очередь, той же Италии, которая допускала перспективу выхода из ЕС, если страны объединения не окажут ей помощь.

"Германия сначала сопротивлялась вместе с Голландией, настаивая на поддержании макроэкономической стабильности, но сейчас стало понятно, что без наращивания госдолга на карту будет поставлено само существование еврозоны – развал означал бы возврат к национальным валютам, чего, естественно, никто не хочет", – подчеркивает эксперт.

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев обратил внимание на то, что Еврокомиссия прогнозировала рост ВВП валютного блока на 1,2% в 2020 году. Вместо этого ожидается падение ВВП на 7,8%.

"В такой ситуации сложно придумать другие способы решения проблемы, кроме государственной поддержки, то есть наращивания госдолгов", – отмечает эксперт.


Ранее радио Sputnik сообщало о том, как Кремль оценил последствия для мировой экономики после выборов в США.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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