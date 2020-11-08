Хозяйственные секреты для всех

Влада Некрасова

Скоро зима. Кто живет в частном доме, или имеет машину, знает, что снег, когда его слишком много очень мешает жизни. И, да, его приходится постоянно чистить. Дело довольно тяжелое, а если к лопате постоянно налипает снег, то еще и нервное. Если у вас пластиковая или металлическая лопата, то используйте автомобильный воск. Натрите лопату, дайте воску подсохнуть, затем хорошенько потрите сухой тряпкой, почти отполируйте. Когда все готово, то дайте лопате дойти до нужной температуры на улице и принимайтесь за расчистку. Снег перестанет прилипать, можете быть уверены.

Если стол или стул стал качаться, может пол неровный, может ножка стала короче — неважно. Важно, как можно быстро исправить ситуацию. Нужно выяснить, какая ножка не достает до пола. Под нее нужно положить монетку, но ведь если это стул, то его все время двигают. Все просто. Возьмите нормальный клей и просто приклейте монетку к ножке стула. Все будет отлично стоять, к тому же ничего не будет видно.

Если в доме нет мужчины, то, скорее всего, вам приходится пользоваться тупыми ножами. Чаще всего, если мужчины нет, то нож точить нечем. Не расстраиваемся. Берем обычную кружку, переворачиваем ее. Видите ободок без глазури? Этот ободок, который по совместительству и ножки кружки — отличная точилка. Наточит вам, не только нож, но и любые ножницы.





Если ребенок рисовал, ему вдруг срочно понадобился определенный фломастер, а рисует он совсем плохо, потому что высох, то впереди вас ждет неплохая истерика. Чтобы ее предотвратить, чтобы ребенок мог дорисовать свою картину, нужно срочно реанимировать фломастер. Ничего сложного. Снимаем верхний колпачок фломастера, наливаем несколько капель водки, спирта и все. Две минуты в вертикальном положении и фломастер, как новенький. Картина дорисована, ребенок доволен, а ваши нервы на месте.

Что делать, если вам приходится часто работать шуроповертом, а шурупы постоянно куда-то закатываются? Можно зажать их в зубах, можно положить в карман, но это варианты — так себе. А вот если вы найдете хороший магнитик, приклеите его к низу ручки шуруповерта, то мелкие шурупы будут прекрасно там держаться. Попробуйте, вы поймете, насколько это удобно.

Как видите, секреты по хозяйству нужны не только женщинам, но пригодятся и мужчинам. Мы только думаем, что мужчина в хозяйстве не помощник, но как бы хромало все женское хозяйство без мужской помощи, никто даже не догадывается.