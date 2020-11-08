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Иммунолог объяснил тяжелое течение коронавируса у мужчин

Иммунолог объяснил тяжелое течение коронавируса у мужчин
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что мужчины тяжелее переносят COVID-19 из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы, пишет "Лента.ру".

По словам специалиста, мужской гормон (тестостерон), в отличие от женских половых гормонов — эстрогенов, не обладает свойством облегчать проникновение защитных белков внутрь клеток.

"Даже минимальный уровень иммунного ответа с выработкой антител приводят к тому, что эти антитела у женщин легче и быстрее проникают внутрь клетки и внутриклеточно уничтожают вирусы", — подчеркнул Болибок.

Врач отметил, что у мужчин также более ярко выражены проявления атеросклероза. Речь идет о заболевании, поражающем артериальные сосуды по всему организму.

"Тромбозы у мужчин на фоне коронавирусной инфекции развиваются чаще, и они более обширные, чем у женщин", — высказался иммунолог.

Болибок добавил, что женщины чаще, чем мужчины, подвержены аутоиммунным заболеваниям (болезни, при которых происходит разрушение тканей организма своей иммунной системой. — Прим. ред.).

# Россия
По материалам: ria.ru

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