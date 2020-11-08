Историк рассказал об уникальной судьбе времен Великой Отечественной
В воскресенье исполняется 110 лет со дня рождения Шинкаренко. Информация от этого человека помогла Красной Армии сокрушить "военную машину" вермахта в битве на Курской дуге в 1943 году, а советским органам госбезопасности - выявить и арестовать сотни агентов германской разведки.
"Судьба Дмитрия Захаровича Шинкаренко по-настоящему удивительна и, более того, второй такой биографии я не знаю – во всяком случае, подобных документов о ком-либо другом я не видел", – сказал Макаров. По его словам, жизненный путь Шинкаренко опровергает мифы об исключительно карательной функции органов госбезопасности.
Избежавший расстрела
Дмитрий Шинкаренко родился 8 ноября 1910 года в небольшом сибирском городе Канске Енисейской губернии (с 1934 года – Красноярского края) в семье рабочего. Во второй половине 1930-х годов был заведующим финансовым отделом краевого земельного отдела в Красноярске.
РСФСР. Это, соответственно, подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения и так далее, совершенный в контрреволюционных целях, и пропаганда или агитация, содержащие призывы к свержению и ослаблению советской власти. Статьи, как видим, по тем временам нешуточные – с наказанием вплоть до высшей меры", - сказал Макаров.
Может показаться, что судьба Шинкаренко была предрешена. Но ничего подобного. "Следствие детально разобралось в обстоятельствах дела даже в те годы так называемого "большого террора", – отметил Макаров.
Впрочем, Шинкаренко пришлось провести под следствием один год и два месяца в тюрьме, прежде чем в начале октября 1939 года Красноярским крайсудом он был оправдан "за отсутствием состава преступления" и вышел на свободу. "В базе Красноярского общества "Мемориал" Дмитрий Захарович Шинкаренко числится как "жертва политических репрессий", – добавил историк спецслужб.
Накануне войны Шинкаренко уже работал заместителем главного бухгалтера Красноярского машиностроительного завода (сейчас это одно из самых крупных предприятий российского оборонно-промышленного комплекса). В июле 1942 года Шинкаренко призвали в Красную Армию техником-интендантом 2-го ранга (что соответствовало воинскому званию капитана), и он попал в самое пекло – на "Ржевский выступ".