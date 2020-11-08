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Историк рассказал об уникальной судьбе времен Великой Отечественной

Историк рассказал об уникальной судьбе времен Великой Отечественной
Советские спецслужбы в годы Великой Отечественной войны не только нешаблонно проводили свои операции – нетривиальными были и судьбы многих участников тех событий, в том числе людей, побывавших в плену, и кого, исходя из укоренившихся стереотипов, казалось бы, ожидало суровое наказание. Среди таких людей - Дмитрий Шинкаренко, рассказал РИА Новости историк спецслужб Владимир Макаров.

В воскресенье исполняется 110 лет со дня рождения Шинкаренко. Информация от этого человека помогла Красной Армии сокрушить "военную машину" вермахта в битве на Курской дуге в 1943 году, а советским органам госбезопасности - выявить и арестовать сотни агентов германской разведки.

"Судьба Дмитрия Захаровича Шинкаренко по-настоящему удивительна и, более того, второй такой биографии я не знаю – во всяком случае, подобных документов о ком-либо другом я не видел", – сказал Макаров. По его словам, жизненный путь Шинкаренко опровергает мифы об исключительно карательной функции органов госбезопасности.

Избежавший расстрела

Дмитрий Шинкаренко родился 8 ноября 1910 года в небольшом сибирском городе Канске Енисейской губернии (с 1934 года – Красноярского края) в семье рабочего. Во второй половине 1930-х годов был заведующим финансовым отделом краевого земельного отдела в Красноярске.


РСФСР. Это, соответственно, подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения и так далее, совершенный в контрреволюционных целях, и пропаганда или агитация, содержащие призывы к свержению и ослаблению советской власти. Статьи, как видим, по тем временам нешуточные – с наказанием вплоть до высшей меры", - сказал Макаров.

Может показаться, что судьба Шинкаренко была предрешена. Но ничего подобного. "Следствие детально разобралось в обстоятельствах дела даже в те годы так называемого "большого террора", – отметил Макаров.

Впрочем, Шинкаренко пришлось провести под следствием один год и два месяца в тюрьме, прежде чем в начале октября 1939 года Красноярским крайсудом он был оправдан "за отсутствием состава преступления" и вышел на свободу. "В базе Красноярского общества "Мемориал" Дмитрий Захарович Шинкаренко числится как "жертва политических репрессий", – добавил историк спецслужб.

Накануне войны Шинкаренко уже работал заместителем главного бухгалтера Красноярского машиностроительного завода (сейчас это одно из самых крупных предприятий российского оборонно-промышленного комплекса). В июле 1942 года Шинкаренко призвали в Красную Армию техником-интендантом 2-го ранга (что соответствовало воинскому званию капитана), и он попал в самое пекло – на "Ржевский выступ".

# Россия
По материалам: ria.ru

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