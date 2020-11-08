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Из-за БелАЭС жителям Вильнюса бесплатно раздают йодные таблетки

Из-за БелАЭС жителям Вильнюса бесплатно раздают йодные таблетки

Жителей литовской столицы призвали запастись йодными таблетками из-за запуска БелАЭС и получить их бесплатно в аптеках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «15 минут».

Литовская газета пишет, что мэрия Вильнюса проводит разъяснительную работу о том, что жители столицы должны получить йодные таблетки до 17 ноября. «Эти таблетки распространяются среди населения в профилактических целях в связи с запуском Островецкой атомной электростанции в Белоруссии», — сообщает издание. Таблетки йодида калия выдают жителям Вильнюса по предъявлении удостоверения личности. Ранее городские власти обязали центральную поликлинику отправить электронные рецепты на 500 тысяч жителей столицы.

В «15 минутах» объясняют, что йодные таблетки необходимо принимать в том случае, если на БелАЭС произойдет авария. Минздрав Литвы распределил четыре миллиона таблеток йодида калия в 16 муниципалитетах, расположенных в 100 километрах от Островецкой АЭС Белоруссии, сообщает РИА Новости. Также власти Литвы заявляли, что в случае аварии на АЭС немедленно проинформируют население с помощью звуковых сирен, коротких предупреждающих сообщений на мобильные телефоны и радио, телевидение и других средств массовой информации.

Напомним, что на этой неделе состоялся энергопуск и подсоединение первого энергоблока БелАЭС к энергосистеме Белоруссии. Этот проект всегда вызывал раздражение у литовских властей, которые заявляют о его небезопасности, хотя «Росатом» строит в Островце реакторы последнего поколения и БелАЭС проходила даже необязательные для нее европейские стресс-тесты. Тем не менее Вильнюс продолжает выступать против атомной электростанции и прекратил на этой неделе импорт белорусской электроэнергии. Коммерческую точку по поставкам российской электроэнергии перенесли на латвийскую границу.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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