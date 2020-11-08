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Эксперт: Байден будет жестким к России и поддержит Украину

Эксперт: Байден будет жестким к России и поддержит Украину

Джозеф Байден будет очень жестким по отношению к российскому руководству, равно как и к другим лидерам, с которыми он не согласен.

Такое мнение высказал в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС профессор государственного управления, основатель Центра исследований Конгресса и президента при Американском университете Джеймс Турбер.

«Джозеф Байден будет очень жестким с президентом России Владимиром Путиным, как и с другими лидерами, с которыми он не согласен. Он будет полностью поддерживать НАТО, задействовать международные организации для достижения американских целей. Байден полностью поддержит Украину», — добавил Тубер.

Вместе с тем он отметил, что бывший вице-президент хорошо знает мировых лидеров. По его мнению, Байден восстановит диалог со Всемирной организацией здравоохранения, которую активно критикует Дональд Трамп. Кроме того, Вашингтон снова может присоединиться к торговому соглашению Транстихоокеанского партнерства.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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