Как изменились правила лечения от коронавируса на дому

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Пациенты с подтвержденным коронавирусом теперь официально могут лечиться дома, но только находясь при этом в отдельной комнате. Разрешающий это приказ Минздрава вступил в силу 8 ноября.

Ранее документы о порядке лечения больных подразумевали их нахождение только в стационарах, и врачи не могли выписать человека без отрицательного теста на COVID-19, даже если человек пошел на поправку.

Теперь это разрешено. Человека могут отправить на амбулаторное лечение и без отрицательного теста на ковид, но только в том случае, если он сможет находиться в отдельной комнате. Проживающим в общежитиях и коммунальных квартирах придется лечиться исключительно в больнице.

Кроме того, для домашнего лечения есть еще одно ограничение — даже при отдельной комнате человеку придется остаться в стационаре, если он живет с пожилыми людьми или страдающими заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной или эндокринной систем — в общем с теми, кто входит в группы риска.