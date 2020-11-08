Как правильно распоряжаться денежной энергетикой: три правила, чтобы доходы росли, а долги таяли

Вадим Карасев

Богатство человека и его финансовая удача зависят не только от навыков, но еще и от того, как он относится к деньгам, людям, самому себе. Нужно следовать трем основным правилам изобилия, чтобы деньги всегда росли, а долги таяли.

Очень часто в нашей бедности виноваты мы сами. Кто-то думает, что талисманы не работают, что судьба про них забыла. Это совсем не так. Пользуйтесь эффективными способами по увеличению денежного потока и не забывайте о том, что удача придет и к вам.

Научитесь благодарить

Это самый важный совет для всех, кто хочет стать богатым человеком и удержать богатство рядом с собой. Всё очень просто, ведь даже простое «спасибо» — это своеобразная плата за добро, помощь, услугу. Многие люди не благодарят тех, кто им помогает. Это закрывает денежные каналы, потому что вам дают что-то, но вы не уравниваете это словами благодарности. Создаются энергетические долги и дисбаланс, который приводит к накоплению реальных долгов и появлению проблем.

Учитесь говорить спасибо всем — начальнику, родственникам и простым прохожим. Если принимать помощь и доброту, но не давать взамен того же, деньги начнут утекать сквозь пальцы.

Именно поэтому щедрость является такой важной. Совсем не обязательно раздавать все свои деньги на благотворительность, но если, например, в следующий раз официант будет добр, дайте ему чаевые.

Не стройте благополучие на несчастье других

Проще говоря, не делайте ничего плохого другим. Если ваши доходы построены на обмане, преступлениях, то эти деньги обернутся большим несчастьем и бедой. Обманутые будут счастливы, а обманщики понесут тяжкое наказание. Карма настигнет бесчестного человека уже в этой жизни, но если он каким-то образом избежит наказания, то в следующей жизни он может не надеяться на удачу.

Честные и чистые доходы могут расти медленно, но зато они не будут преобразовываться в большие долги. Старайтесь не делать ничего плохого. Не идите на обман, даже самый легкий. Эксперты сайта dailyhoro.ru напоминают о том, что всё вернется к вам назад согласно закону бумеранга.

Научитесь не завидовать

Старайтесь подавлять чувство злости, фокусируясь на своей жизни, а не на чужой. Даже если этот человек нажил богатства нечестным путем, зависть и злоба ни к чему не приведут. Нужно, наоборот, радоваться чужим успехам. Встреча с богатым человеком — это прямое доказательство того, что у вас тоже всё может получиться.

Многие не только завидуют, но и говорят себе, что у них такого никогда не будет. Нужно перестать говорить себе это, потому что наши слова и мысли всегда обретают форму. Так работает закон притяжения. Да, в какой-то момент жизни удача может отвернуться от вас на время, но это не значит, что черная полоса будет длиться вечно. Направьте свою энергию на поиск того дела, в котором вам захотелось бы стать лучшими.