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Казанский рассказал о катастрофе в ОРДЛО с коронавирусом

Казанский рассказал о катастрофе в ОРДЛО с коронавирусом

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Украинский журналист Денис Казанский, который пишет о масштабах разрушений на Донбассе и гуманитарной катастрофе в ОРДЛО, в своем Telegram-канале привел данные о количестве заболевших коронавирусом на оккупированной части Донецкой области.

По официальным данным так называемой «ДНР», по состоянию на 7 ноября 7694 человека заразились COVID-19. В стационаре лечится 3326 пациентов, летальных случаев 675.

Казанский пишет, что в «ДНР» от COVID-19 умирает около 9 процентов заболевших, для сравнения, в Украине — менее 2 процентов.

Напомним, в марте из-за угрозы коронавирусной инфекции Украина ограничила движение на линии разграничения на Донбассе. В июне движение начали восстанавливать с требованием условий самоизоляции. Но теперь так называемые «власти» не пропускают людей в «республики», ссылаясь на высокую заболеваемость COVID-19 в Украине.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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