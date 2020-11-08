Кейт Миддлтон, принц Уильям, королева Елизавета II на торжественной церемонии в честь Дня памяти павших

Вадим Карасев

Сегодня в Великобритании, несмотря на вновь введенные ограничения из-за коронавируса, состоялась традиционная торжественная церемония в честь Дня памяти павших. Как и всегда, в этот день члены королевской семьи почтили память всех солдат Великобритании, погибших в войнах, возложив венки у военного мемориала в Лондоне кенотафа.

В памятном мероприятии приняли участие все старшие члены королевской семьи, и это было их первое воссоединение с марта.





Кейт МиддлтонПринц Уильям

94-летняя королева Елизавета II наблюдала за службой с балкона Министерства иностранных дел и по делам Содружества, на котором она стояла вместе со своей фрейлиной Сьюзен Родс. В предыдущие годы она всегда стояла рядом либо вместе с герцогиней Кембриджской, либо с герцогиней Корнуолльской. Все члены королевской семьи держали социальную дистанцию и стояли в двух метрах друг от друга.

В этом году служба впервые в истории проходила за закрытыми дверями из-за пандемии коронавируса, и публику заранее попросили не собираться у кенотафа. А чтобы британцы смогли почтить память погибших, королевский легион призвал всех граждан в 11 утра подойти к окнам своих домов и квартир и принять участие в двухминутном молчании.

Одеты члены королевской семьи были в черные наряды, либо в военную форму, как, например, принцы Чарльз и Уильям. Кейт Миддлтон выбрала черное пальто в милитари-стиле с эполетами. На нем была приколота брошь в виде маков, которые символизируют этот день.

Одним из самых трогательных моментов во время службы стало исполнение членами королевской семьи, включая принца Уэльского, герцогиню Корнуоллскую и герцога и герцогиню Кембриджских, национального гимна "Боже, храни королеву".





Принцы Чарльз и УильямКоролева Елизавета II





Герцогиня Корнуолльская Камилла и Кейт Миддлтон





Тимоти Лоуренс, графиня Уэссекская Софи, Сьюзен Родс, королева Елизавета II, герцогиня Корнуолльская Камилла и Кейт Миддлтон